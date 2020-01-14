La mise en concurrence des lignes du réseau francilien

Quoi de nouveau pour vous avec la mise en concurrence sur le réseau francilien ?

Jusqu'alors, les lignes étaient attribuées aux opérateurs de transports qui exploitaient ces dernières pour une durée indéterminée. Si cela peut paraître plus simple ainsi, cela n'est pas toujours bénéfique pour les voyageurs. En effet, l'opérateur étant assuré de continuer à exploiter les lignes qui lui avaient été allouées, il pouvait ne pas remplir ses objectifs tout en continuant d'exploiter ses lignes.

La mise en concurrence du réseau de transports d'Île-de-France va permettre à Île-de-France Mobilités de définir des objectifs précis adaptés à chaque réseau et de pouvoir évaluer les opérateurs, dans le but de vous offrir un meilleur service, que ce soit en termes d'offre de transports, de régularité, de propreté, ou encore information voyageurs...

C'est aussi un moyen de simplifier l'accès aux informations pour les voyageurs : sans avoir à chercher qui est l'opérateur d'une ligne précise, ils pourront contacter directement Île-de-France Mobilités en cas de problème ou de question. L'uniformisation du réseau de transports francilien a par ailleurs déjà débuté : vous l'avez remarqué, les nouveaux trains, métros, trams et bus adoptent une nouvelle livrée (leur décoration extérieure) uniforme afin de vous permettre en un seul coup d’œil de reconnaître les transports faisant partie du réseau d'Île-de-France.

La mise en concurrence des lignes, déjà est en place sur les autres réseaux de France, va ainsi faire son arrivée progressive en Île-de-France. En tant qu’autorité organisatrice des mobilités, Île-de-France Mobilités pilote ce processus sur une période de 20 ans pour la totalité de son réseau de transports en commun :