La mise en concurrence des lignes du réseau francilien

Accès aux informations par projet
Les documents relatifs aux différentes procédures de mise en concurrence sont accessibles dans les sections ci-dessous :
Publié le
Pour vous offrir un meilleur service sur tout le réseau de transports, Île-de-France Mobilités prépare la mise en concurrence de l'exploitation des lignes. Elle démarrera dès 2021 par certains réseaux de bus de grande couronne et s'étendra progressivement au reste du réseau. Pourquoi cette mise en concurrence a été lancée et comment cela va changer votre quotidien ? On vous dit tout !
Les documents relatifs aux différentes procédures de mise en concurrence sont accessibles dans les sections ci-dessous :
Jusqu'alors, les lignes étaient attribuées aux opérateurs de transports qui exploitaient ces dernières pour une durée indéterminée. Si cela peut paraître plus simple ainsi, cela n'est pas toujours bénéfique pour les voyageurs. En effet, l'opérateur étant assuré de continuer à exploiter les lignes qui lui avaient été allouées, il pouvait ne pas remplir ses objectifs tout en continuant d'exploiter ses lignes.
La mise en concurrence du réseau de transports d'Île-de-France va permettre à Île-de-France Mobilités de définir des objectifs précis adaptés à chaque réseau et de pouvoir évaluer les opérateurs, dans le but de vous offrir un meilleur service, que ce soit en termes d'offre de transports, de régularité, de propreté, ou encore information voyageurs...
C'est aussi un moyen de simplifier l'accès aux informations pour les voyageurs : sans avoir à chercher qui est l'opérateur d'une ligne précise, ils pourront contacter directement Île-de-France Mobilités en cas de problème ou de question. L'uniformisation du réseau de transports francilien a par ailleurs déjà débuté : vous l'avez remarqué, les nouveaux trains, métros, trams et bus adoptent une nouvelle livrée (leur décoration extérieure) uniforme afin de vous permettre en un seul coup d’œil de reconnaître les transports faisant partie du réseau d'Île-de-France.
La mise en concurrence des lignes, déjà est en place sur les autres réseaux de France, va ainsi faire son arrivée progressive en Île-de-France. En tant qu’autorité organisatrice des mobilités, Île-de-France Mobilités pilote ce processus sur une période de 20 ans pour la totalité de son réseau de transports en commun :
Résumé des grandes étapes à venir pour la mise en concurrence de l'exploitation des lignes de transports d'Île-de-France :
L’évolution des déplacements en Île-de-France est en grande partie liée aux variations de population, d’emploi et de flux générés par les grands équipements structurants : lieux d’études, pôles de loisirs et de commerces, etc.
La connaissance quantifiée et localisée de ces évolutions est indispensable à la réalisation d’études de prévisions des déplacements de personnes. À cet effet, Île-de-France Mobilités se base sur une source unique, couvrant l’intégralité de la région Île-de-France : les prévisions de L’Institut Paris Region.
En tant qu’organisme en charge de l’élaboration et du suivi du Schéma directeur régional d’Île-de-France. L'institut élabore des hypothèses de développement urbain et économique à l’échelle régionale, actualisées tous les ans. Ses travaux sont régulièrement enrichis par la collecte directe d’informations auprès des collectivités locales et des acteurs du terrain, ainsi que via des échanges de cadrage avec l’Insee Île-de-France, les services de l’Etat et l’Atelier parisien d’urbanisme.
Il est recommandé aux candidats à l’exploitation des lignes de transports en commun d’Île-de-France de se baser sur cette source d’information quant aux prévisions de population et d’emploi régionales. Si le candidat souhaite en disposer, il peut en faire la demande directement auprès de L’Institut Paris Region.
Contact :
L’Institut Paris Region
Adresse postale : 15 rue Falguière, 75740 Paris Cedex 15
Téléphone : +33 1 77 49 77 49
Formulaire web : https://www.institutparisregion.fr/linstitut-paris-region/nous-contacter.html
Pour en savoir plus :