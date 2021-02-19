La mise en concurrence des lignes de bus de la Grande Couronne Publié le 19 février 2021

Pour offrir un meilleur service sur tout le réseau de transports, Île-de-France Mobilités organise la mise en concurrence de l'exploitation des lignes. Retrouvez sur cette page tous les documents relatifs à la mise en concurrence de l'exploitation des lignes de bus de la Grande Couronne.

L’exploitation des lignes de bus de grande couronne a fait l’objet d’une première génération de mise en concurrence, dont les contrats ont été mis en service entre 2021 et 2024. A partir de 2024, Ile-de-France Mobilités remet en concurrence une partie des contrats, qui arrivent à échéance à partir de mi-2025. Documents relatifs à la mise en concurrence des réseaux de bus de grande couronne

Procédures de mise en concurrence prévues

Contrats attribués par le Conseil d’Administration d’Île-de-France Mobilités Voici la liste des contrats attribués par agglomérations