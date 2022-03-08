Claire Dassy, Adjointe au chef de département projets de surface

Une approche urbaine des projets

Dans mon service, nous portons les projets sur le temps long : de leur imagination jusqu’à leur mise en service avec les voyageurs... Ce qui implique d’anticiper comment le besoin de transports va se transformer d'ici 15 ans : car c'est le temps moyen de mise en œuvre d'une ligne de tramway.

Pour créer ces nouvelles lignes de tram, nous nous appuyons les perspectives de développement stratégique exprimées dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), sur les recommandations du PDUIF (Plan de déplacements urbain de l'Île-de-France). Avant de lancer les travaux, nous pilotons de solides études au cours desquelles, nous collaborons avec des ingénieurs, architectes urbanistes, des spécialistes de l’exploitation...

Nos projets de transport, nous les réalisons de "façade à façade", ce qui veut dire qu'ils s'inscrivent dans une approche globale de requalification de l'espace public, avec par exemple la création de pistes cyclables, de trottoirs élargis, la reprises de la voirie... Donc, nous travaillons en lien étroit avec les collectivités (villes, intercommunalités) traversées par nos projets.