Claire Dassy, Adjointe au chef de département projets de surface
Mon travail : Adjointe au chef de département projets de surface
Mon métier consiste à créer de nouvelles lignes de tramway pour que les gens puissent se déplacer plus facilement sur des courtes et moyennes distances, mais aussi des lignes de bus à haut niveau de service (les bus qui circulent sur des voies non mélangées avec les voitures).
Une approche urbaine des projets
Dans mon service, nous portons les projets sur le temps long : de leur imagination jusqu’à leur mise en service avec les voyageurs... Ce qui implique d’anticiper comment le besoin de transports va se transformer d'ici 15 ans : car c'est le temps moyen de mise en œuvre d'une ligne de tramway.
Pour créer ces nouvelles lignes de tram, nous nous appuyons les perspectives de développement stratégique exprimées dans le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), sur les recommandations du PDUIF (Plan de déplacements urbain de l'Île-de-France). Avant de lancer les travaux, nous pilotons de solides études au cours desquelles, nous collaborons avec des ingénieurs, architectes urbanistes, des spécialistes de l’exploitation...
Nos projets de transport, nous les réalisons de "façade à façade", ce qui veut dire qu'ils s'inscrivent dans une approche globale de requalification de l'espace public, avec par exemple la création de pistes cyclables, de trottoirs élargis, la reprises de la voirie... Donc, nous travaillons en lien étroit avec les collectivités (villes, intercommunalités) traversées par nos projets.
Des compétences et des qualités
Les 4 compétences-clés pour réussir dans mon travail
- Savoir orchestrer le travail en équipe... avec un vrai sens de la diplomatie : entre les compétences internes hors de notre direction (service contrat, communication, réorganisation bus, …), les expertises externes (techniciens des collectivités, maîtrise d'œuvre, entreprises spécialisées conduisant les chantiers) et les financeurs à qui nous rendons des comptes (État, la Région, Départements…).
- Appréhender les projets en aménagement du territoire sur le long terme, dans leurs dimensions urbaines, sociales et politiques. Avoir une connaissance de l’ensemble des politiques publiques. Être capable de changer de focale (du détail (mobilier urbain) au global (refonte des déplacements à l’échelle d’un bassin de vie). Appréhender le territoire dans sa globalité.
- Être généraliste : apprendre de façon sommaire, et souvent sur le tas, dans de nombreux domaines, comprendre ce que font les autres corps de métier pour jouer au mieux le rôle de cheffe d’orchestre.
- Savoir s'adapter pour comprendre le rôle de chacun, la culture de chaque acteur, apprendre comment les équilibres fonctionnent hors d'Île-de-France Mobilités, notamment chez les opérateurs.
Les qualités qui me servent au quotidien
- L'humilité, pour pouvoir durer : savoir admettre qu'on ne sait pas tout, oser en parler
- L'enthousiasme
- L'empathie, on doit pouvoir comprendre ce que traversent les gens pour gérer les expropriations ou faire comprendre comment ce chantier qui impacte leur quotidien va valoriser leur quartier dans le futur.
- La ténacité
Mon quotidien, au travail, c'est quoi ?
Les jours ne se ressemblent pas !
On présente des éléments de projets aux élus et à la population - des études, des projets, l'avancement des travaux, voire même des actions de pédagogie auprès des enfants (ateliers avec les écoles, les collèges…).
On mène aussi tout un travail sur le suivi financier des marchés, et sur le suivi des procédures juridiques et de sécurité (en phase d'études, de travaux et d'essais) ainsi que par exemple, l'instruction des dossiers en commission de règlement amiable pour faciliter la vie des commerçants pendant les travaux.
Nous prenons aussi en charge la communication autour des projets, des phases d'étude puis tout au long des chantiers.
Ma formation
J'ai suivi des études d'urbanisme et d'architecture.
Pourquoi j'aime mon travail
J'aime mon travail parce qu'il s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du territoire - la mobilité est une dimension importante de l’aménagement du territoire. Et justement, c'est l'un de mes domaines de formation et d’intérêt.
Et puis construire des projets de transports en commun, c'est vraiment utile pour un aménagement durable, en particulier et sur des territoires où la mobilité est le début d’une forme d’égalité et de liberté (pour l'accès à la culture, aux équipements, pour se déplacer tout simplement).
Enfin, j'aime mon travail car je crois à l'importance et à l'utilité des services public, à l'importance et à l'utilité d'une vraie politique de transport pour désenclaver des territoires et améliorer la vie dans ces quartiers.
Mon travail a du sens.