La carte d'identité du RER NG Publié le 09 juin 2023

Nouveau train destiné aux RER E et D, le RER NG (pour "nouvelle génération") arrive sur le réseau. Faisons les présentations !

La carte d'identité du RER NG Nom RER NG (nouvelle génération) Date de commande Janvier 2017 Type Train électrique ferré à deux niveaux Taille 6 à 7 voitures (entre 112 et 130 mètres) Nombre de places 1 563 places pour les rames de 6 voitures, et 1 861 places sur les rames composées de 7 voitures Lignes le RER NG circulera sur les lignes de RER E et RER D Vitesse maximale 140 km/h Date de mise en service 13 novembre 2023 : sur le RER E

: sur le RER E Fin 2024 : sur la ligne RER D

