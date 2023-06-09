La carte d'identité du RER NG

Publié le

Nouveau train destiné aux RER E et D, le RER NG (pour "nouvelle génération") arrive sur le réseau. Faisons les présentations !

La carte d'identité du RER NG

La carte d'identité du RER NG

Nom

  • RER NG (nouvelle génération)

Date de commande

  • Janvier 2017

Type

  • Train électrique ferré à deux niveaux

Taille

  • 6 à 7 voitures (entre 112 et 130 mètres)

Nombre de places

  • 1 563 places pour les rames de 6 voitures, et 1 861 places sur les rames composées de 7 voitures

Lignes

  • le RER NG circulera sur les lignes de RER E et RER D

Vitesse maximale

  • 140 km/h

Date de mise en service

  • 13 novembre 2023 : sur le RER E
  • Fin 2024 : sur la ligne RER D
Intérieur d'une rame de RER NG
Intérieur d'une rame de RER NG

Pour pouvoir visionner cette vidéo, vous devez

Faites plus ample connaissance

Accessibilité

  • Accessible à tous les types de handicap (sensoriel, psychique, personne à mobilité réduite).
  • Comble-lacune pour la montée des voyageurs à mobilité réduite : 2 portes par rame (1 porte sur chaque voiture d'extrémité)
  • Information voyageur en temps réel via des écrans et des annonces sonores.
  • Emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.

Des signes distinctifs ?

  •  256 ports USB dans les rames destinées au RER E et 312 dans celles qui équiperont le RER D
  • 5 espaces voyageurs pour les différents types d’attente
  • Une lumière naturelle qui évolue avec l'heure du jour
  • Chauffage en hiver et climatisation en été
Intérieur d'une rame de RER NG avec un écran d'information
Intérieur d'une rame de RER NG avec un écran d'information