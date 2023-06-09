La carte d'identité du RER NG
Nouveau train destiné aux RER E et D, le RER NG (pour "nouvelle génération") arrive sur le réseau. Faisons les présentations !
Nom
- RER NG (nouvelle génération)
Date de commande
- Janvier 2017
Type
- Train électrique ferré à deux niveaux
Taille
- 6 à 7 voitures (entre 112 et 130 mètres)
Nombre de places
- 1 563 places pour les rames de 6 voitures, et 1 861 places sur les rames composées de 7 voitures
Lignes
- le RER NG circulera sur les lignes de RER E et RER D
Vitesse maximale
- 140 km/h
Date de mise en service
- 13 novembre 2023 : sur le RER E
- Fin 2024 : sur la ligne RER D
Faites plus ample connaissance
Accessibilité
- Accessible à tous les types de handicap (sensoriel, psychique, personne à mobilité réduite).
- Comble-lacune pour la montée des voyageurs à mobilité réduite : 2 portes par rame (1 porte sur chaque voiture d'extrémité)
- Information voyageur en temps réel via des écrans et des annonces sonores.
- Emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Des signes distinctifs ?
- 256 ports USB dans les rames destinées au RER E et 312 dans celles qui équiperont le RER D
- 5 espaces voyageurs pour les différents types d’attente
- Une lumière naturelle qui évolue avec l'heure du jour
- Chauffage en hiver et climatisation en été