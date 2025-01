Conditions Générales de Remboursement - Opération de remboursement du forfait Navigo Semaine

ARTICLE 1 : DEFINITIONS

Le forfait Navigo Semaine est un forfait valable une semaine (du lundi au dimanche) permettant de se déplacer sur le réseau francilien dans les zones choisies.

L’Espace Dédommagement désigne la plateforme en ligne accessible à l’adresse https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement où peuvent être déposées les demandes de remboursement de tout ou partie des forfaits de transport créés par Île-de-France Mobilités et gérés par Comutitres S.A.S, au nom et pour le compte d’Île-de-France Mobilités.

Le service Île-de-France Mobilités Connect est un service d’authentification pour accéder de façon sécurisée aux services d’Île-de-France Mobilités et de certains de ses partenaires.

La dénomination « Utilisateur » désigne la personne utilisatrice du forfait éligible dans le cadre de l’opération de remboursement décrite dans le présent document.

La dénomination « Payeur » indique nommément la personne physique qui paye le forfait.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX

Dans le cadre de leur scolarité, les élèves de 3e doivent effectuer un stage de découverte en entreprise d’une durée d’une semaine. Pour faciliter la mobilité pendant la durée de ce stage obligatoire, Île-de-France Mobilités a décidé de rembourser le forfait Navigo Semaine acheté pour cette période.

Toutes les demandes de remboursement dans le cadre de cette opération doivent être déposées sur le site https://www.iledefrance-mobilites.fr, uniquement dans l’espace dédommagement, accessible à l’adresse https://www.iledefrance-mobilites.fr/dedommagement. Pour accéder à cet espace, se créer ou disposer d’un compte Île-de-France Mobilités Connect est obligatoire.

Seuls les Utilisateurs majeurs et mineurs émancipés à la date du dépôt de la demande peuvent déposer une demande de remboursement. Pour les Utilisateurs mineurs, la demande de remboursement est réalisée par le Payeur du forfait, qui est considéré être le responsable légal de l’Utilisateur. Il n'est pas demandé à l’Utilisateur mineur de créer un compte pour obtenir un remboursement destiné au payeur.

Les demandes se font exclusivement en ligne et doivent être déposées sur l’espace dédommagement entre le 4 novembre 2024 et le 31 mai 2025 inclus. La finalisation des demandes initiées au cours de cette période est possible jusqu’au 30 juin 2024 inclus, en passant par le système de réclamation (se référer à l’Article 7 du présent document).

Une seule demande par Utilisateur peut être réalisée.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Pour bénéficier du remboursement d’un (1) forfait Navigo Semaine utilisé pour se rendre sur le lieu du stage de découverte en entreprise effectué au cours de l’année scolaire 2024-2025, l’Utilisateur doit :

Etre scolarisé en classe de 3e pour l’année scolaire 2024-2025 ;

Avoir réalisé un stage de découverte en entreprise ;

Avoir détenu un forfait Navigo Semaine (zones 1-5, zones 2-3, zones 3-4, zones 4-5 et tarifications solidaires) pendant la période de stage en entreprise durant l’année scolaire 2024-2025.

S’il répond à ces conditions, l’Utilisateur (ou le payeur si l’Utilisateur est mineur) devra :

Déposer une demande sur l’espace dédommagement mentionné à l’Article 2 du présent document.

Déposer dans le parcours de demande en ligne :

- Une copie de la convention de stage au nom de l’élève sur l’année scolaire 202-2025 ;

- Pour les élèves ayant utilisé un passe Découverte : une copie des deux éléments qui composent le passe Découverte (carte nominative et carte avec le numéro).

ARTICLE 4 : MONTANT REMBOURSE

Le montant remboursé correspond au type du forfait Navigo Semaine détenu par l’Utilisateur durant sa période de stage de découverte en entreprise.

Les montants 2024 sont les suivants :

Forfait Navigo Semaine

Toutes zones : 30,75 €

30,75 € Zone 2-3 : 28,20 €

28,20 € Zone 3-4 : 27,30 €

27,30 € Zone 4-5 : 26,80 €

Forfait Navigo Réduction 50 % Semaine

Toutes zones : 15,35 €

15,35 € Zone 2-3 : 14,10 €

14,10 € Zone 3-4 : 13,65 €

13,65 € Zone 4-5 : 13,40 €

Forfait Navigo Réduction Solidarité 75 % Semaine

Toutes zones : 7,65 €

7,65 € Zone 2-3 : 7,05 €

7,05 € Zone 3-4 : 6,80 €

6,80 € Zone 4-5 : 6,70 €

En cas de stage sur l’année 2025, ce sont les tarifs 2025 qui seront remboursés :

Forfait Navigo Semaine

Toutes zones : 31,60 €

: 31,60 € Zone 2-3 : 29,60 €

: 29,60 € Zone 3-4 : 28,60 €

: 28,60 € Zone 4-5 : 28,20 €

Forfait Navigo Réduction 50 % Semaine

Toutes zones : 15,80 €

: 15,80 € Zone 2-3 : 14,80 €

: 14,80 € Zone 3-4 : 14,30 €

: 14,30 € Zone 4-5 : 14,10 €

Forfait Navigo Réduction Solidarité 75 % Semaine