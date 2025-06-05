Zwei Möglichkeiten, Ihre Transport-tickets in Île-de-France zu kaufen
Seit April 2025 Papptickets: Es ist offiziell vorbei. Um Transport tickets zu kaufen, haben Sie zwei Möglichkeiten: Ihr Telefon oder den Navigo Easy-Pass! Lassen Sie es uns erklären.
Um Transport tickets mit leichtem Geist zu validieren und zu kaufen, können Sie eine der 5 Wiederverkäuferanwendungen herunterladen :
- Die offizielle Anwendung von Île-de-France Mobilités
- Hallo RATP
- SNCF Connect
- Samsung Wallet
- oder Apple Maps
Wie funktioniert es?
Mit wenigen Klicks:
- Kaufen Sie Ihre tickets , wann immer Sie wollen
- Validieren Sie direkt mit Ihrem Telefon in Bahnhöfen und Bahnhöfen
- Finden Sie Ihre Kaufhistorie in Ihren Apps
- Keine physische Unterstützung erforderlich!
Der Kauf Ihres Tickets per SMS ist auch in Bussen möglich
Es ist ganz einfach, kaufen Sie Ihr Ticket, indem Sie eine SMS an die im Bus angegebene Nummer senden (2,50 € + mögliche Kosten für die SMS).
Achtung
Der Dienst funktioniert nur, wenn Sie eine französische Telefonnummer haben.
Option 2 - Reisen Sie mit einem Navigo Easy Pass
Wie funktioniert es?
- Holen Sie sich einen Navigo Easy-Pass (2 €) an einem Automaten oder Fahrkartenschalter in einem Bahnhof oder Bahnhof
- Laden Sie es mit den gewünschten Transport tickets an den Schaltern oder Automaten oder direkt mit Ihrem Telefon über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Validieren Sie bei jeder Fahrt