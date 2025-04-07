Transport in der Île-de-France: Ende des Kartontickets, Platz für Einfachheit!

Am 1. November 2025 endet das Papierticket t+ in der Île-de-France.

Wiederaufladbare physische Karte, Ticket und Validierung auf dem Smartphone: Wir erklären, wie Sie einfach im Transport reisen können.

Warum verschwindet das Papierticket im Verkehr in der Île-de-France?

Jedes Jahr werden in der Île-de-France mehr als 500 Millionen Papier-t+-Tickets gedruckt: ein ressourcenintensives Format, das nicht immer praktisch und schwer zu recyceln ist.

Um die Fahrgastfahrten zu vereinfachen und die Umweltbelastung zu verringern: Das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France wird digital, indem das Pappticket abgeschafft wird.

In diesem Artikel erklären wir die verschiedenen Reisemöglichkeiten!