Transport in der Île-de-France: Ende des Kartontickets, Platz für Einfachheit!
Kampagnenbild, Papptickets, es ist vorbei. Kaufen Sie einen Navigo Easy-Pass oder verwenden Sie Ihr Smartphone
Am 1. November 2025 endet das Papierticket t+ in der Île-de-France.
Wiederaufladbare physische Karte, Ticket und Validierung auf dem Smartphone: Wir erklären, wie Sie einfach im Transport reisen können.
Warum verschwindet das Papierticket im Verkehr in der Île-de-France?
Jedes Jahr werden in der Île-de-France mehr als 500 Millionen Papier-t+-Tickets gedruckt: ein ressourcenintensives Format, das nicht immer praktisch und schwer zu recyceln ist.
Um die Fahrgastfahrten zu vereinfachen und die Umweltbelastung zu verringern: Das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France wird digital, indem das Pappticket abgeschafft wird.
In diesem Artikel erklären wir die verschiedenen Reisemöglichkeiten!
Bevor es losgeht: Haben Sie noch Papptickets? Tauschen Sie sie in der Station aus!
Haben Sie noch t+ Tickets, Flughafentickets oder Start-Ziel-Tickets? Sie fragen sich, wie Sie Ihre Kartontickets umtauschen können?
- Termin an den RATP- oder SNCF-Schaltern zwischen dem 1. November 2025 und dem 1. Juni 2026
- Ihre Tickets werden in ein gleichwertiges digitales Format umgewandelt (voller Preis gegen vollen Preis, ermäßigter Preis gegen ermäßigter Preis), das mit einem Navigo Easy-Pass verwendet werden kann
- Denken Sie daran, vor dem Umtausch einen Navigo Easy-Pass mitzubringen!
Für Ihre gelegentlichen Fahrten: mehrere praktische Lösungen
Seit dem 1. Januar 2025 wird die Preisgestaltung mit zwei Arten von Tickets vereinfacht: dem U-Bahn-Zug-RER-Ticket für 2,50 € und dem Bus-Straßenbahn-Ticket für 2 €.
Um sie zu verwenden, haben Sie drei Möglichkeiten:
1. Der Navigo Easy Pass
Es wird zur Referenzlösung für alle Gelegenheitsreisenden, die eine physische Unterstützung suchen, um ihre Reisen zu validieren. Dieser wiederaufladbare Pass bietet viele Vorteile:
- Nach Belieben wiederaufladbar - auch von Ihrem Telefon aus
- Sofort nutzbar
- Langlebig und widerstandsfähig
- Umweltfreundlich (kein Papiermüll mehr)
- Bequem (keine Warteschlangen bei Händlern erforderlich)
Wie funktioniert es?
Nichts einfacher als das! Alles, was Sie tun müssen, ist:
- Holen Sie sich einen Navigo Easy-Pass (2 €) an einem Bahnhof
- Laden Sie es mit den gewünschten Transport tickets
- Bei jeder Fahrt validieren
Welche tickets sollten Sie auf Ihren Navigo Easy Pass laden?
Der Navigo Easy Pass heißt alle Ihre gelegentlichen tickets willkommen:
Reisende laden einen einfachen Navigo-Pass mit ihrem Telefon auf
Für diejenigen, die es vorziehen, alles auf ihrem Smartphone zu haben, ist es möglich! Ihr Telefon wird dank der Anwendung Île-de-France Mobilités (oder in den Anwendungen unserer offiziellen Wiederverkäufer) zu Ihrem Transport ticket.
Mit wenigen Klicks:
- Kaufen Sie Ihre tickets , wann immer Sie wollen
- Validieren Sie direkt mit Ihrem Telefon
- Finden Sie Ihre Kaufhistorie
- Keine physische Unterstützung erforderlich
Sparen Sie also Zeit! Laden Sie mit der Île-de-France Mobilités-App (oder einer anderen offiziellen Reseller-App) auf und validieren Sie direkt mit Ihrem Smartphone!
3. Und außerdem: der Navigo Liberté +, der praktische und wirtschaftliche Service
Waren Sie schon einmal in Navigo Liberté +? Dies ist der Service, der es Ihnen ermöglicht , überall in der Île-de-France zu einem Vorzugspreis mit allen Verkehrsmitteln und ohne Aufladen zu reisen:
- Praktisch : Entwerten Sie Ihren Pass und zahlen Sie am 15. des Folgemonats nur für die zurückgelegten Fahrten
- - 20% Rabatt auf den Fahrpreis : Mit Navigo Liberté + fahren Sie mit der U-Bahn/Zug/RER für 1,99 € (gegen 2,50 €) und 1,60 € für Bus-/Straßenbahnfahrten (gegen 2 €)
- Immer gültig : ohne Aufladen, ohne Einschränkungen durch die Region reisen
Maßgeschneiderte Unterstützung
Ein Netzwerkagent informiert einen Reisenden im Bahnhof
Um diesen Übergang zu erleichtern, sind Agenten im Bahnhof anwesend, um die Reisenden zu führen. Es werden Demonstrationen vor Ort organisiert und pädagogische Broschüren zur Verfügung gestellt, um Sie bei diesem Wandel zu begleiten.
Diese Entwicklung ist Teil eines Prozesses zur Modernisierung des Verkehrs in der Region Ile-de-France für ein flüssigeres und umweltfreundlicheres Netz.
Eine Vision für die Zukunft des Verkehrs in der Region Île-de-France
Das Ende des Papiertickets ist Teil einer umfassenderen Modernisierungsstrategie von Île-de-France Mobilités. Eine Ticketing- und digitale Revolution, die darauf abzielt:
- Nahtlose Reisen : schnellere Validierung, weniger Warteschlangen
- Reduzierung der Umweltbelastung : durch Eliminierung der Produktion und des Recyclings von Papiertickets
- Verbesserung des Fahrgasterlebnisses : mehr Flexibilität, weniger Einschränkungen
- Gewährleistung des Zugangs zu Verkehrsmitteln für alle : persönliche Unterstützung für Senioren und Menschen, die mit der Digitalisierung weniger vertraut sind
- Vorbereitung auf die Zukunft : Auf dem Weg zu einem immer intelligenteren und vernetzteren Verkehrsnetz
Eine Modernisierung des Fahrscheinverkehrs in der Region Île-de-France, die Innovation und Solidarität verbindet, für einen nachhaltigeren und für alle zugänglichen Verkehr.