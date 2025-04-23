Vom Puncher zur Validierung auf dem Smartphone: ein Rückblick auf 125 Jahre Ticketing im Verkehr in der Île-de-France
1900: "Punze, bitte"
Im Jahr 1900 begann die Geschichte der Metro in der Île-de-France mit der Einweihung der ersten Linie (unserer heutigen Metrolinie 1) anlässlich der Weltausstellung in Paris.
Damals reisten wir in der ersten oder zweiten Klasse, und es war ein leibhaftiger Puncher, der die Fahrkarten am Eingang jeder Station kontrollierte. Eine Organisation, der angesichts der Entwicklung eines noch jungen, aber bereits expandierenden Netzwerks allmählich die Puste ausgehen wird.
Wussten Sie schon? Die erste Klasse verschwand offiziell erst 1991.
1968: Das Zeitalter der Magnetik
Der erste technologische Wendepunkt fand 1968 mit der Einführung des Magnettickets in U-Bahn und Zug und der automatischen Entwertung statt.
Dies ist der Beginn einer kleinen täglichen Revolution für die Einwohner der Ile-de-France: Validierungsterminals ersetzen Puncher und machen den Einstieg in den Transport schneller und flüssiger. Das magnetische Ticket, das widerstandsfähiger und bequemer zu lagern ist, vereinfacht die Aufbewahrung und Validierung von Fahrten.
Das letzte Punzticket wurde 1975 verkauft und beendete damit eine ganze Ära.
1975: Spricht Sie die Carte Orange an?
Die Orange Card ist für viele Einwohner der Ile-de-France eine wahre Proust-Madeleine und erschien 1975. Diese Namenskarte, die mit einem Magnetticket verbunden ist, das bei jeder Passage entwertet und jeden Monat gewechselt werden muss, revolutioniert das Leben der Verkehrsteilnehmer in der gesamten Île-de-France.
Es markiert auch den Aufstieg unbegrenzter Abonnements (monatlich und tageweise, zu Beginn), eine Premiere in der Geschichte des Verkehrs in der Region Paris.
2002: Navigo, die Wiederbelebung des Ticketings
Mit den 2000er Jahren kam eine neue Welle der Modernisierung. Der 2002 eingeführte Navigo-Pass führt die kontaktlose Validierung ein und ersetzt nach und nach die Orange Card durch einen physischen Pass und ein neues unbegrenztes Jahresabonnement, das für Einwohner der Ile-de-France bestimmt ist.
2019: Navigo Liberté +, "der Anfang vom Ende" der Einzeltickets?
Der Navigo Liberté+ wurde für nicht abonnierte, aber regelmäßige Verkehrsteilnehmer entwickelt und ermöglicht es ab 2019, seine Fahrten zu validieren und zu reisen, ohne aufladen zu müssen.
Mit den angebotenen Verbindungen, einem Zahlungsaufschub am 15. des Folgemonats und -20% auf den Ticketpreis vereinfacht es (wirklich) die Reise der Fahrgäste im Transport und bietet eine bequeme und kostengünstige Alternative zu Einzelfahrkarten.
2019-2024: Der "Karton" macht seine Karten
2019 - Die Ankunft des Navigo Easy Passes
2019 kommt der Navigo Easy auf den Markt. Mit dieser wiederaufladbaren und kontaktlosen Karte können Sie entmaterialisierte tickets validieren und aufladen. Leicht zu transportieren und ohne das Risiko der Entmagnetisierung (ein wiederkehrendes Problem von Papptickets), vereinfacht es den Kauf von Tickets und die Entwertung im Transport weiter.
2024 - Reisen mit dem Handy: Es ist jetzt möglich
Die Revolution geht 2024 weiter. Mobile Anwendungen verwandeln sich in Ticketschalter, Telefone in Tickets: Es ist jetzt möglich, Tickets und Pakete direkt auf Ihrem Smartphone (auf Android und iOS) zu kaufen, aufzuladen und zu entwerten.
Januar 2025: Vereinfachung als Revolution?
Der Monat Januar 2025 vereinfacht das Ticketing in der Île-de-France drastisch: keine Vielzahl von Fahrkarten mehr. Zwei Fahrkarten ermöglichen nun den Zugang zur gesamten Region, unabhängig vom Ziel : das Metro-Train-RER-Ticket und das Bus-Tram-Ticket.
Gleichzeitig...
Der Navigo Liberté+ (in den ersten Jahren für Paris intramuros, Petite Couronne und Busse reserviert) bietet heute Zugang zur gesamten Île-de-France.
Zwei Neuheiten, die die Grundlagen eines öffentlichen Verkehrsnetzes festigen, das die tägliche Reise der Fahrgäste in der gesamten Île-de-France erleichtert.
April 2025: Karton ist vorbei
Es ist offiziell! Papptickets verabschieden sich und werden nach und nach nicht mehr verkauft. Das Ende eines kleinen Papprechtecks, das emblematisch geworden ist, aber auch das Versprechen eines Ticketings, das besser an zeitgenössische Verwendungszwecke angepasst ist.
Ticketing in der Île-de-France, eine Revolution in Bewegung
In 125 Jahren hat das Ticketing riesige Sprünge gemacht. Vom Karton bis zum Verschwinden, von der Gründung des Navigo Liberté+ bis zu seiner Ankunft auf dem Smartphone im Juni 2025 : Das Ticketing für den Verkehr in der Region Paris befindet sich in ständiger Revolution und verkörpert die technologischen, gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen, die mit der Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, verbunden sind.
Eine kontinuierliche Transformation im Dienste eines einzigen Ziels: den Transport für alle immer einfacher und bequemer zu machen.