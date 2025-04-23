Vom Puncher zur Validierung auf dem Smartphone: ein Rückblick auf 125 Jahre Ticketing im Verkehr in der Île-de-France

1900: "Punze, bitte"

Im Jahr 1900 begann die Geschichte der Metro in der Île-de-France mit der Einweihung der ersten Linie (unserer heutigen Metrolinie 1) anlässlich der Weltausstellung in Paris.

Damals reisten wir in der ersten oder zweiten Klasse, und es war ein leibhaftiger Puncher, der die Fahrkarten am Eingang jeder Station kontrollierte. Eine Organisation, der angesichts der Entwicklung eines noch jungen, aber bereits expandierenden Netzwerks allmählich die Puste ausgehen wird.

Wussten Sie schon? Die erste Klasse verschwand offiziell erst 1991.