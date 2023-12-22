Linien für Fahrgemeinschaften für Ihre Fahrten in der Île-de-France

Seit 2017 investiert Île-de-France Mobilités in die Entwicklung von Fahrgemeinschaften

Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für eine verantwortungsvollere Mobilität zu entscheiden, müssen wir einen komfortableren und zugänglicheren öffentlichen Verkehr entwickeln und unsere Beziehung zum Auto verändern, indem wir es gemeinsam ökologischer gestalten.

Zu diesem Zweck und um den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln für die Einwohner der Ile-de-France, die am weitesten davon entfernt sind, zu erleichtern, investiert Île-de-France Mobilités in die Entwicklung von Fahrgemeinschaften mit 2 Millionen subventionierten Fahrten im Jahr 2023.