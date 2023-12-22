Linien für Fahrgemeinschaften für Ihre Fahrten in der Île-de-France
Wussten Sie schon? 900.000 Menschen nutzen täglich Fahrgemeinschaften, um zur Arbeit zu gelangen.
Gut für den Geldbeutel, um Zeit zu sparen und für den Planeten, sind Fahrgemeinschaften neben den öffentlichen Verkehrsmitteln eine der beliebtesten Mobilitätslösungen der Einwohner der Ile-de-France.
Seit 2017 investiert Île-de-France Mobilités in die Entwicklung von Fahrgemeinschaften
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für eine verantwortungsvollere Mobilität zu entscheiden, müssen wir einen komfortableren und zugänglicheren öffentlichen Verkehr entwickeln und unsere Beziehung zum Auto verändern, indem wir es gemeinsam ökologischer gestalten.
Zu diesem Zweck und um den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln für die Einwohner der Ile-de-France, die am weitesten davon entfernt sind, zu erleichtern, investiert Île-de-France Mobilités in die Entwicklung von Fahrgemeinschaften mit 2 Millionen subventionierten Fahrten im Jahr 2023.
Fahrgemeinschaften entwickeln sich in der Île-de-France weiter...
Neue Linien für Fahrgemeinschaften und eine spezielle App
Ab 2025 werden Linien für Fahrgemeinschaften es den Einwohnern der Ile-de-France, insbesondere in den äußeren Vororten, ermöglichen, ihren Arbeitsplatz, die öffentlichen Verkehrsmittel oder die wichtigsten Bahnhöfe des Territoriums leicht zu erreichen.
Was ist eine Mitfahrgelegenheit?
Autofahrten, die über eine App gebucht werden können, um sie mit anderen Einwohnern der Ile-de-France auf vordefinierten Routen zu teilen und mit dem öffentlichen Verkehrsnetz der Île-de-France zu verbinden.
Eine App, um alle Ihre Fahrten zu buchen
Um ihre Fahrten zu buchen, steht den Einwohnern der Ile-de-France eine Anwendung in den Farben von Île-de-France Mobilités "IDFM Carpooling Lines" zur Verfügung, die ab dem 28. April 2025 für iOS und Android heruntergeladen werden kann.
Lassen Sie uns zusammenführen, was in die gleiche Richtung geht: die anderen Initiativen für Fahrgemeinschaften in der Île-de-France
- 2 Fahrten* pro Tag, die den Abonnenten* angeboten werden. Und in Zeiten von Verkehrsstörungen werden allen Einwohnern der Ile-de-France kostenlose Fahrgemeinschaften angeboten – Abonnenten oder nicht
- 1 Prämie, die dem Fahrer gezahlt wird, bis zu 3 Euro pro Fahrgast an einem normalen Tag und 4,50 Euro während Streiks oder Verschmutzungsspitzen,
- 3 Partner-Mitfahrgelegenheiten: Blablacar Daily, Mobicoop und Karos
- Bis zu 150 Euro/Monat und 1.800 Euro jährliche Ersparnis für einen Mitarbeiter, der Fahrgemeinschaften bildet.
*Navigo Mois, Navigo Annual, Navigo Senior, Navigo Solidarité (75 und 50%), Navigo Solidarité Gratuit, imagine R und Amethyst.
*Die angebotenen Routen müssen eine Zone von 30 km in der Île-de-France einhalten.
**Gerät vorbehaltlich der Entscheidung der Direction Île-de-France oder der Präfektur, Sie werden vom Mitfahrgelegenheitsbetreiber benachrichtigt.