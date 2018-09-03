133 Erweiterungs- oder Neubauprojekte in der Île-de-France

Visual für die Kampagne "Neue Übertragungslinienerweiterungsarbeiten"
Ausbau neuer Verkehrslinien in der Île-de-France

133 Projekte zur Erweiterung oder Erneuerung von Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien

Bis 2022 werden 13 Projekte für Erweiterungen oder neue Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien das Licht der Welt erblicken. Bei den Bussen sind für 2018 120 neue Projekte geplant.

  • Eine neue U-Bahn-Linie (Linie 15 Süd) und 4 verlängerte Linien (4, 11, 12 und 14)
  • 4 neue Straßenbahnlinien (9, 10, 12 und 13) und 3 verlängerte Linien (1, 4 und 3b)
  • Eine verlängerte RER-Linie (RER E im Westen)
  • 120 neue Busprojekte werden für 2018 geprüft

 

Erfahren Sie mehr: Ein wachsendes Verkehrsnetz!

