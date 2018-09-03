133 Erweiterungs- oder Neubauprojekte in der Île-de-France

Bis 2022 werden 13 Projekte für Erweiterungen oder neue Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien das Licht der Welt erblicken. Bei den Bussen sind für 2018 120 neue Projekte geplant.

Eine neue U-Bahn-Linie (Linie 15 Süd) und 4 verlängerte Linien (4, 11, 12 und 14)

(Linie 15 Süd) und (4, 11, 12 und 14) 4 neue Straßenbahnlinien (9, 10, 12 und 13) und 3 verlängerte Linien (1, 4 und 3b)

(9, 10, 12 und 13) und (1, 4 und 3b) Eine verlängerte RER-Linie (RER E im Westen)

(RER E im Westen) 120 neue Busprojekte werden für 2018 geprüft

Erfahren Sie mehr: Ein wachsendes Verkehrsnetz!

Pressemitteilungen: