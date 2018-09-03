133 Erweiterungs- oder Neubauprojekte in der Île-de-France
133 Projekte zur Erweiterung oder Erneuerung von Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Buslinien
Bis 2022 werden 13 Projekte für Erweiterungen oder neue Bahn-, U-Bahn- und Straßenbahnlinien das Licht der Welt erblicken. Bei den Bussen sind für 2018 120 neue Projekte geplant.
- Eine neue U-Bahn-Linie (Linie 15 Süd) und 4 verlängerte Linien (4, 11, 12 und 14)
- 4 neue Straßenbahnlinien (9, 10, 12 und 13) und 3 verlängerte Linien (1, 4 und 3b)
- Eine verlängerte RER-Linie (RER E im Westen)
- 120 neue Busprojekte werden für 2018 geprüft
