3117: Opfer oder Zeuge von Belästigung? Warnung
Um einen Täter zu stoppen, braucht es Mut oder ein Telefon
Wenn Sie Opfer oder Zeuge eines Übergriffs, einer Belästigung, einschließlich sexueller Handlungen im Transport, sind, gibt es nicht 36 Lösungen, es gibt 5 :
- 31 17 : Rufen Sie 3117 an
- 31 17 7 : Senden Sie ein SOS mit einer einfachen SMS an 31 17 7.
- 31 17 Alert, die App: Alarmieren Sie diskret mit dieser mobilen App, die für iOS und Android verfügbar ist
- Mobile App Île-de-France Mobilités : Drücken Sie die Schaltfläche "31 17", die auf der Startseite der App zugänglich ist
- Rufterminal : Im SNCF-Bahnhof oder RATP-Bahnhof sind Anrufterminals immer verfügbar und geben Ihnen auch die Möglichkeit, einen Alarm zu starten
Für welche Option Sie sich auch entscheiden, ein Mitarbeiter wird Ihnen 24/7 antworten, die Sicherheitskräfte oder Rettungsdienste benachrichtigen und Sie durch den Prozess führen.
Sexuelle Belästigung ist eine Straftat
Es ist wichtig, einen Angriff schnell zu melden und die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam zu machen. Sexuelle Belästigung ist nach dem Strafgesetzbuch strafbar und die Schuldigen werden mit Freiheitsstrafen bestraft.
Warndienste im Verkehr in der Île-de-France
Konkrete Mittel zur Bekämpfung von Belästigung und Unhöflichkeit im Verkehr in der Île-de-France
Seit 2016 investiert Île-de-France Mobilités stark in die Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Verkehr.
In fünf Jahren wurden mehr als 1.000 zusätzliche Sicherheitskräfte eingesetzt, um die Sicherheit Ihrer Fahrten zu gewährleisten, insgesamt mehr als 4.000 Agenten, die derzeit im gesamten Netzwerk präsent sind.
Bis 2027 werden es 5.000 sein.
Durch ihre beruhigende und abschreckende Präsenz tragen diese Mittel dazu bei, Ihre tägliche Sicherheit zu verbessern.
Videoschutz Ihres Transports: 80.000 Kameras im Netz der Ile-de-France
Zu dieser Belegschaft kommt der Videoschutz hinzu, wobei seit 2022 fast 100 % der Bahnhöfe und Bahnhöfe, Busse, Züge, RER und Straßenbahnen von den 80.000 Kameras abgedeckt werden, die im gesamten Netz installiert sind.
Die Abfahrt auf Abruf ab 22 Uhr ist überall in der Île-de-France Realität
Haben Sie Angst, nachts alleine (oder alleine) zu gehen? Île-de-France Mobilités bietet den On-Demand-Downhill-Service überall in der Île-de-France an.
Was ist das? Die Möglichkeit, Ihren Fahrer einfach zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Wohnort, zwischen zwei Bushaltestellen, abzusetzen.