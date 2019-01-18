3117: Opfer oder Zeuge von Belästigung? Warnung

Um einen Täter zu stoppen, braucht es Mut oder ein Telefon

Wenn Sie Opfer oder Zeuge eines Übergriffs, einer Belästigung, einschließlich sexueller Handlungen im Transport, sind, gibt es nicht 36 Lösungen, es gibt 5 :

31 17 : Rufen Sie 3117 an 31 17 7 : Senden Sie ein SOS mit einer einfachen SMS an 31 17 7. 31 17 Alert, die App: Alarmieren Sie diskret mit dieser mobilen App, die für iOS und Android verfügbar ist Mobile App Île-de-France Mobilités : Drücken Sie die Schaltfläche "31 17", die auf der Startseite der App zugänglich ist Rufterminal : Im SNCF-Bahnhof oder RATP-Bahnhof sind Anrufterminals immer verfügbar und geben Ihnen auch die Möglichkeit, einen Alarm zu starten

Für welche Option Sie sich auch entscheiden, ein Mitarbeiter wird Ihnen 24/7 antworten, die Sicherheitskräfte oder Rettungsdienste benachrichtigen und Sie durch den Prozess führen.

Sexuelle Belästigung ist eine Straftat

Es ist wichtig, einen Angriff schnell zu melden und die Strafverfolgungsbehörden darauf aufmerksam zu machen. Sexuelle Belästigung ist nach dem Strafgesetzbuch strafbar und die Schuldigen werden mit Freiheitsstrafen bestraft.