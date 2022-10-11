Île-de-France Mobilités setzt sich für einen immer sichereren Verkehr ein

1000 zusätzliche Agenten bis 2027

Mehr als 3.000 Präventions- und Sicherheitsbeauftragte sind im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités im Einsatz.

Auf den Bahnsteigen, in den Bahnhöfen, in den Bahnhöfen und im rollenden Material: Patrouillen der RATP, der SNCF, aber auch private Sicherheitsteams und Mediatoren sorgen neben den nationalen Polizei- und Gendarmeriekräften jeden Tag für die Sicherheit der Benutzer. Bis 2027 werden es 5.000 sein, dank der Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern.

Durch ihre beruhigende und abschreckende Präsenz tragen diese Mittel dazu bei, Ihre tägliche Sicherheit zu verbessern.

Schaffung einer regionalen Transportbrigade

Die im Frühjahr 2024 gegründete Regionale Transportbrigade ist eine Patrouille von 50 Agenten (bis Ende 2024 werden es hundert sein), deren Aufgabe es ist, gegen den Deal und den Straßenverkauf in öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen.

50 Hundesicherheitsteams reagieren auf zurückgelassenes Gepäck

Diese Teams, die sich aus Hunden und ihren Besitzern zusammensetzen, sorgen für Sicherheit, beseitigen Zweifel bei verlassenen Gegenständen in Rudern und Bahnhöfen und verbessern die Pünktlichkeit durch Verkürzung der Interventionszeiten.