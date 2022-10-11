Île-de-France Mobilités setzt sich für einen immer sichereren Verkehr ein
Allen zu ermöglichen, jederzeit mit Zuversicht zu reisen, ist eine Priorität für Île-de-France Mobilités.
Jedes Jahr werden 300 Millionen Euro investiert, um die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs in der Region Paris zu gewährleisten.
Videoüberwachung, Verstärkung der Teams, Abstieg auf Abruf nach 22 Uhr, Alarmnummer, Koordinationszentrum... Entdecken Sie alle Initiativen, um Ihre Sicherheit im Verkehr der Ile-de-France zu gewährleisten.
Immer mehr Personal
1000 zusätzliche Agenten bis 2027
Mehr als 3.000 Präventions- und Sicherheitsbeauftragte sind im öffentlichen Verkehrsnetz von Île-de-France Mobilités im Einsatz.
Auf den Bahnsteigen, in den Bahnhöfen, in den Bahnhöfen und im rollenden Material: Patrouillen der RATP, der SNCF, aber auch private Sicherheitsteams und Mediatoren sorgen neben den nationalen Polizei- und Gendarmeriekräften jeden Tag für die Sicherheit der Benutzer. Bis 2027 werden es 5.000 sein, dank der Einstellung von 1.000 neuen Mitarbeitern.
Durch ihre beruhigende und abschreckende Präsenz tragen diese Mittel dazu bei, Ihre tägliche Sicherheit zu verbessern.
Schaffung einer regionalen Transportbrigade
Die im Frühjahr 2024 gegründete Regionale Transportbrigade ist eine Patrouille von 50 Agenten (bis Ende 2024 werden es hundert sein), deren Aufgabe es ist, gegen den Deal und den Straßenverkauf in öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen.
50 Hundesicherheitsteams reagieren auf zurückgelassenes Gepäck
Diese Teams, die sich aus Hunden und ihren Besitzern zusammensetzen, sorgen für Sicherheit, beseitigen Zweifel bei verlassenen Gegenständen in Rudern und Bahnhöfen und verbessern die Pünktlichkeit durch Verkürzung der Interventionszeiten.
Security Operational Coordination Centre: Zusammenarbeit zur Effizienzsteigerung
Das im Juli 2022 eingeweihte CCOS spielt eine wichtige Rolle bei der Koordinierung von Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk.
Dieses Koordinationszentrum der neuen Generation, das mit Außendienstmitarbeitern und Echtzeitbildern der 80.000 Überwachungskameras des Netzwerks verbunden ist, befindet sich im Herzen der Pariser Polizeipräfektur.
Es bringt 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag Agenten der SNCF, der RATP und der Polizei unter der Aufsicht des Polizeipräfekten zusammen, um die Feldmissionen besser zu organisieren und die Sicherheit des Verkehrsnetzes effektiv zu gewährleisten.
80.000 CCTV-Kameras für Transportsicherheit
Während die personellen Ressourcen unerlässlich sind, um die Sicherheit im Verkehr zu gewährleisten, ist der Videoschutz ein zusätzlicher Vorteil.
Heute sind fast 100 % der Züge, RER, Busse und Straßenbahnen videogeschützt, dank nicht weniger als 80.000 Kameras, die im gesamten Netz eingesetzt werden.
Moderne Verkehrsmittel zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls
Und weil wir uns im Verkehr in sauberen, gut beleuchteten Räumen und in "offenen" Zügen, die es einfach machen, von einem Auto zum anderen zu zirkulieren, sicherer fühlen, handeln Île-de-France Mobilités und seine Partner täglich, um das rollende Material und die Infrastruktur zu warten, zu renovieren und zu ersetzen, um ein beruhigenderes Verkehrserlebnis zu ermöglichen.
3117: Die Nummer für die Alarmierung im Notfall
Sind Sie Opfer oder Zeuge eines Übergriffs, einer Belästigung, einschließlich sexueller Handlungen?
Fünf Lösungen, die Ihnen helfen, 24/7:
- Anruf : 3117 anrufen
- SMS : Senden Sie eine Nachricht an 31177
- Anwendung Île-de-France Mobilités: Melden Sie die Fakten, indem Sie die Taste 3117 auf dem Startbildschirm Ihrer App drücken
- Rufterminal im Bahnhof : Im SNCF-Bahnhof oder RATP-Bahnhof sind Anrufterminals immer verfügbar und geben Ihnen auch die Möglichkeit, einen Alarm zu starten
Für welche Option Sie sich auch entscheiden, ein geschulter Agent wird Ihnen antworten, die Sicherheitskräfte oder Rettungsdienste benachrichtigen und Sie 24/7 durch den Prozess führen.
Abstieg auf Abruf in den Bussen ab 22 Uhr
Bitten Sie Ihren Fahrer, Sie nach 22 Uhr zwischen zwei Bushaltestellen abzusetzen, um Ihrem Ziel näher zu kommen? Dies ist überall in der Île-de-France möglich.