Grundlagen der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs
Die Assises du financement des transports en commun 2024-2030 sind ein ganzer Tag, und eine Vielzahl von Akteuren aus der Welt des Verkehrs - Experten, politische Führer, Nutzerverbände - versammelt sich, um sich die Modalitäten einer nachhaltigen Finanzierung der kollektiven Mobilität in der Île-de-France vorzustellen, zu erneuern, zu entwerfen und gemeinsam zu denken.
Warum Assises du financement des transports?
Das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France ist das 2. dichteste und das 4. umfangreichste der Welt. In den nächsten zehn Jahren wird sich das U-Bahn-Netz mit der schrittweisen Ankunft der Linien 15, 16, 17 und 18 verdoppelt haben. Die RER E wird nach Mantes-la-Jolie fahren, das Straßenbahnnetz wird vervielfacht. Was die Busse betrifft, so wird sie um 20 % umfangreicher sein.
Eine beispiellose Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France... was ein angepasstes Betriebsbudget erfordert.
Wie wird Ihr ÖPNV finanziert?
Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs ist ein vielfältiges und entscheidendes Ökosystem, das es dem Netz jedes Jahr ermöglicht, sich zu modernisieren, an Präzision zu gewinnen, sich auf nachhaltigere Energien und Materialien zu konzentrieren und gleichzeitig Île-de-France Mobilités die Möglichkeit zu bieten, den Nutzern Vorzugstarife und finanzielle Unterstützung anzubieten, um Mobilität für alle zugänglich zu machen.
Auf dem Programm dieser ersten Assises du financement des transports en commun 2024-2030
- Diagnose der Betriebskosten der neuen Linien und der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024
- Gestaltung eines neuen Finanzierungsmodells
- Die soziale und ökologische Rolle des Transportpreises - mit internationaler Perspektive
- Identifizierung neuer möglicher Rezepte für Île-de-France Mobilités
- Und Offenheit für politische Vorschläge dank der von den Fraktionen der Region verfassten Notizbücher der Akteure
Fundraising Foundations: Stellen Sie Ihre Fragen direkt an die Teilnehmer!
Wenn die Assises du financement physisch ein Kollektiv von Experten und gewählten Vertretern zusammenbringen, sind sie offen für alle Fragen und Anregungen.
Haben Sie einen Vorschlag, um das Budget für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Paris zu verstetigen?
Teilen Sie es am 23. Januar den ganzen Tag auf Twitter über den Hashtag #AssisesTransportsIDF. Es kann den Teilnehmern live vorgelegt werden.