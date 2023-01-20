Grundlagen der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs

Warum Assises du financement des transports?

Das öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France ist das 2. dichteste und das 4. umfangreichste der Welt. In den nächsten zehn Jahren wird sich das U-Bahn-Netz mit der schrittweisen Ankunft der Linien 15, 16, 17 und 18 verdoppelt haben. Die RER E wird nach Mantes-la-Jolie fahren, das Straßenbahnnetz wird vervielfacht. Was die Busse betrifft, so wird sie um 20 % umfangreicher sein.

Eine beispiellose Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Region Île-de-France... was ein angepasstes Betriebsbudget erfordert.