Pünktlichkeit auf den RER B, C und D: Eine Kampagne berechtigt zu Rückerstattungen

Zum fünften Mal in Folge startet Île-de-France Mobilités eine Rückerstattungskampagne, um Navigo-Abonnenten zu entschädigen , die seit mehr als drei Monaten regelmäßig Linien nutzen, deren Pünktlichkeit unter 80 % gefallen ist.

Im Jahr 2023 waren 15 Achsen betroffen. Im Jahr 2025 werden es nur noch zwei sein, zu denen Île-de-France Mobilités beschlossen hat, drei weitere Abschnitte hinzuzufügen (mit einer Pünktlichkeit von oft zwischen 80 und 80,5 %), um den Schwierigkeiten der Nutzer besser Rechnung zu tragen.

Für das Jahr 2025 sind daher fünf Achsen von der Erstattung auf den RER-Linien B, C und D betroffen.

Woher weiß ich, ob ich von der Rückerstattungskampagne betroffen bin?

Sie sind betroffen, wenn Sie im Jahr 2025 regelmäßig geliehen haben: