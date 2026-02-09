Pünktlichkeit auf den RER B, C und D: Eine Kampagne berechtigt zu Rückerstattungen
Zum fünften Mal in Folge startet Île-de-France Mobilités eine Rückerstattungskampagne, um Navigo-Abonnenten zu entschädigen , die seit mehr als drei Monaten regelmäßig Linien nutzen, deren Pünktlichkeit unter 80 % gefallen ist.
Im Jahr 2023 waren 15 Achsen betroffen. Im Jahr 2025 werden es nur noch zwei sein, zu denen Île-de-France Mobilités beschlossen hat, drei weitere Abschnitte hinzuzufügen (mit einer Pünktlichkeit von oft zwischen 80 und 80,5 %), um den Schwierigkeiten der Nutzer besser Rechnung zu tragen.
Für das Jahr 2025 sind daher fünf Achsen von der Erstattung auf den RER-Linien B, C und D betroffen.
Bevor wir weitermachen
Woher weiß ich, ob ich von der Rückerstattungskampagne betroffen bin?
Sie sind betroffen, wenn Sie im Jahr 2025 regelmäßig geliehen haben:
- RER B : Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye
- RER B : Flughafen Aulnay-sous-Bois ↔ Charles-de-Gaulle 2
- RER C : Dourdan-la-Forêt ↔ La Norville
- RER D : Vigneux ↔ Corbeil-Essonnes
- RER D : Creil ↔ Goussainville
Welche Pakete sind von der Rückerstattung betroffen?
- Das Navigo-Jahrespaket
- Das Navigo Senior Paket
- Das Imagine R-Paket (Student oder Schule)
- Navigo Monatspakete (auch mit Discovery Pass oder Smartphone)
- Das Navigo-Monatspaket 50% Rabatt
- Das Navigo Month Solidarity 75% Paket
Wann und wie bewerbe ich mich?
Die Rückerstattungsplattform wird Mitte März 2026 eröffnet.
Wie bewerbe ich mich?
Es ist einfach und 100% online :
- Melden Sie sich bei Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Konto an oder erstellen Sie eines
- Gehen Sie zur Rückerstattungsplattform, Sie finden alle Bedingungen für die Berechtigung für eine Rückerstattung und werden durch das Verfahren geführt, um Ihren Antrag einfach einzureichen
Erstattung: Fragen und Antworten zum besseren Verständnis
1. Warum diese Rückerstattung?
In den Verträgen mit SNCF Transilien und RATP (den Unternehmen, die den Betrieb, die Arbeiten und die Instandhaltung der Strecken des Verkehrsnetzes der Ile-de-France verwalten) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele fest.
Werden diese Ziele nicht erreicht – d. h. weniger als 80 % Pünktlichkeit für drei Monate oder länger auf einer Strecke oder Achse – werden den Betreibern Geldstrafen auferlegt.
Den Fahrgästen, die als erste betroffen sind, wird eine Erstattungskampagne für die betreffenden Linien angeboten, die seit fünf Jahren jedes Jahr organisiert wird.
2. Was ist eine Achse?
Auf einem Schienennetz ist eine Achse ein bestimmter Teil einer Strecke, die eine oder mehrere Ballungsräumen verbindet.
Beispiel: die Achse Aulnay-sous-Bois ↔ Mitry-Claye auf der RER B.
Wenn Verspätungen nur auf einer Achse aufgetreten sind, werden nur Fahrten auf diesem Abschnitt der Strecke erstattet.
3. Zuhause, Arbeitsplatz: Welche Adresse wird für Ihre Rückerstattung verwendet?
Die Ihrer Wahl. Gegen Vorlage eines Nachweises haben Sie die Möglichkeit, einen Erstattungsantrag in Verbindung mit Ihrer Wohn- oder Arbeitsadresse zu stellen.
Ihr Transport wird mobilisiert, um Ihr tägliches Leben in der Île-de-France zu verbessern
Wir bemühen uns weiterhin, Ihnen täglich einen immer zuverlässigeren und angenehmeren Service zu bieten, mit neuen Linien, zuverlässigeren und komfortableren Fahrzeugen auf Ihren Reisen und Investitionen in die Modernisierung Ihrer Reisen, Jahr für Jahr.
Investitionen, die Wirkung zeigen: Im Jahr 2025 zeigte die Pünktlichkeit des Verkehrsnetzes gute Ergebnisse, die die von Île-de-France Mobilités gesetzten Ziele übertrafen oder sehr nahe daran lagen.