Fünf Neuheiten im öffentlichen Verkehr im Jahr 2026
Nr. 1. Ein Schlüsselwort: Vereinfachung
Rufen Sie ab Januar 2026 0 800 10 20 20 für alle Ihre Transportanfragen an
Sie müssen nicht nach dem richtigen Gesprächspartner, dem richtigen Formular oder der richtigen Nummer suchen.
Im Jahr 2026 ist es vorbei, rufen Sie einfach eine einzige kostenlose Nummer (0 800 10 20 20) für Ihre Fragen und Wünsche zum Transport in der Île-de-France an.
Unabhängig von Ihrer Abteilung oder dem Transportmittel werden Sie direkt an die betreffende Abteilung weitergeleitet.
Ein im Transport verlorener Gegenstand? Eine einzige Plattform deckt das gesamte Netzwerk ab
Sie müssen nicht suchen, wo Sie einen verlorenen Gegenstand entsprechend der verwendeten Linie oder des verwendeten Transports melden können. Im Jahr 2026 ermöglicht es eine einzige Website, einen verlorenen Gegenstand auf allen Verkehrsmitteln in der Île-de-France zu melden und zu finden.
Die Plattform ist 24/7 zugänglich, zentralisiert die von allen Betreibern in der Region gefundenen Gegenstände und erhöht Ihre Chancen, sie zu finden, unabhängig von Ihrer Route oder Ihrem Transportmittel.
Nr. 2. Tzen 4: ein Bus der neuen Generation in Essonne
Mit dem Tzen 4 tritt der Bus in eine neue Ära in der Île-de-France ein.
Diese 100% elektrische Linie wird die alte Linie 4206 ersetzen und am 10. Februar in 30 Stationen die Gemeinden zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes verbinden.
Warum ist das eine Revolution?
- Riesige 24-Meter-Busse: mit einer Kapazität von 140 Fahrgästen gegenüber derzeit 100
- Eigene Fahrspuren auf dem größten Teil der Strecke, um Staus zu vermeiden
- 30 Stationen, die 5 Gemeinden bedienen werden : Corbeil-Essonnes, Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis, Grigny und Viry-Chatillon
- 100% elektrisch mit ultraschnellem Bodenladen (weniger als 5 Minuten): eine Weltneuheit!
- Ein Bus alle 5 Minuten während der Hauptverkehrszeit
- Durchgehender Service von 5 bis 1 Uhr
Nr. 3. MF19: Die U-Bahn der Zukunft setzt ihren Einsatz in der Île-de-France fort
Im Jahr 2025 debütierte ein erster Zug dieser brandneuen U-Bahn auf der Linie 10.
Hell, komfortabel mit umschaltbarer Klimaanlage und preisgekrönten Sitzen für ihren Komfort: Die MF19 ist die U-Bahn, die innerhalb von fünf Jahren mehr als die Hälfte der Linien ausstatten wird.
Und im Jahr 2026 geht der Einsatz weiter:
- Auf der 10 werden jeden Monat neue U-Bahnen eintreffen , um die alten Modelle zu erneuern
- Auch die Linie 7bis wird mit 100 % neuer MF19-U-Bahn im Jahr 2026 überarbeitet
MF19: Warum ist es eine echte Revolution?
- Mehr Platz : ein durchgehend offenes "Boa"-Design = reibungsloser Verkehr auch zur Hauptverkehrszeit
- Mehr Komfort : reversible Klimaanlage, ergonomische Sitze, USB-Anschlüsse und Echtzeit-Informationsbildschirme
- Zuverlässiger : Modernste Technologien, die Ausfälle reduzieren und die Pünktlichkeit verbessern
Nr. 4. Das Navigo Jahrespaket kommt (endlich) am Telefon an
Seit Ende 2025 ist das gesamte Ticketing für den öffentlichen Verkehr in der Île-de-France entmaterialisiert .
Papiereinsparung und mehr Einfachheit beim Kauf, Entwerten und Aufladen von tickets und Paketen: Die Einführung des Navigo-Jahresplans auf dem Smartphone im Juni 2026 markiert eine neue Etappe in der Vereinfachung des Reisens in der Île-de-France.
Es ist ganz einfach
Sobald Sie Ihre Jahreskarte erhalten haben (falls Sie noch kein Abonnent sind), können Sie sie mit einem Klick in der Anwendung Île-de-France Mobilités entmaterialisieren, um sie mit Ihrem Smartphone zu validieren!
Navigo Annual auf Smartphones: Was sind die Vorteile?
- Sie müssen Ihren Pass nicht überall hin mitnehmen : Ihr Telefon wird zu Ihrem Transport ticket
- Ultraschnelle Validierung : Bringen Sie Ihr Telefon einfach in die Nähe der Validierungsstation, auch wenn der Akku leer ist
Nr. 5. Linie 18: eine automatische und barrierefreie U-Bahn auf dem Saclay-Plateau
Was ist Linie 18?
Eine neue, moderne, automatische und zu 100 % barrierefreie U-Bahn, deren erster Teil der Linie im Oktober 2026 zwischen Massy-Palaiseau und Christ-de-Saclay eröffnet wird.
Im Jahr 2027 wird die Strecke zwischen Massy-Palaiseau und dem Flughafen Orly fortgesetzt, bevor sie 2030 ihre Endstation in Versailles-Chantiers erreicht.
Psst: Die Linie 18 ist die erste Linie des großen automatischen Ringstraßenprojekts rund um Paris, die vor den Linien 15, 16 und 17 eröffnet wird. Eine Revolution für die Vertreibung von Millionen von Einwohnern der Ile-de-France.
Linie 18: Was ändert sich für Ihre Fahrten?
- Direkter Zugang mit der U-Bahn zum Saclay-Plateau : Universitäten, Grandes Écoles, Forschungs- und Beschäftigungszentren
- Vier neue barrierefreie und moderne Bahnhöfe : Massy-Palaiseau, Marguerite Perey, Moulon Campus und Christ-de-Saclay
- Verbindungen mit RER B und C, T12 und Buslinien
- Optimale Frequenz: eine U-Bahn alle 3 Minuten während der Hauptverkehrszeit
- 100% automatisch und zugänglich : Regelmäßigkeit, Inklusivität und Zuverlässigkeit
Und auch...
- 60 neue RER-Züge der neuen Generation für die Linie E : 100% zugänglich, klimatisiert, mit USB-Steckdosen ausgestattet und geräumig, um den wachsenden Fahrgastzahlen gerecht zu werden
- 19 neue Fahrradmodelle ergänzen die Véligo-Mietflotte : Falt-, Lasten-, mechanische, barrierefreie, dreirädrige Fahrräder... Ein Angebot für alle Anwendungen und alle Profile von Radfahrern in der Region Paris
- 7 Maisons du Vélo öffnen am Bahnhof (Ermont-Eaubonne, Juvisy, Croix de Berny, Aulnay-sous-Bois, Maisons-Alfort, Évry-Courcouronnes, Houilles-Carrières) sowie 7 mobile Maisons du Vélo. Information, Reparatur, Verleih, Fahrradschule: alles, um das tägliche Radfahren zu erleichtern
- In der Nähe der Bahnhöfe (Noisy-le-Grand Mont d'Est, L'Hay-les-Roses, Joinville...) werden weiterhin neue sichere Fahrradparkplätzeeröffnet, mit dem Ziel, bis 2030 140.000 Stellplätze zu schaffen
Neue U-Bahn, neue Busse, neue Linien, neue Dienste: 2026 markiert einen Wendepunkt in der Modernisierung des Verkehrs in der Île-de-France.
Der öffentliche Nahverkehr wird jedes Jahr flüssiger, komfortabler, sauberer und immer stärker vernetzt und verändert sich, um den Bedürfnissen der Reisenden in der gesamten Region gerecht zu werden.