Fünf Neuheiten im öffentlichen Verkehr im Jahr 2026

Nr. 1. Ein Schlüsselwort: Vereinfachung

Rufen Sie ab Januar 2026 0 800 10 20 20 für alle Ihre Transportanfragen an

Sie müssen nicht nach dem richtigen Gesprächspartner, dem richtigen Formular oder der richtigen Nummer suchen.

Im Jahr 2026 ist es vorbei, rufen Sie einfach eine einzige kostenlose Nummer (0 800 10 20 20) für Ihre Fragen und Wünsche zum Transport in der Île-de-France an.

Unabhängig von Ihrer Abteilung oder dem Transportmittel werden Sie direkt an die betreffende Abteilung weitergeleitet.

Ein im Transport verlorener Gegenstand? Eine einzige Plattform deckt das gesamte Netzwerk ab

Sie müssen nicht suchen, wo Sie einen verlorenen Gegenstand entsprechend der verwendeten Linie oder des verwendeten Transports melden können. Im Jahr 2026 ermöglicht es eine einzige Website, einen verlorenen Gegenstand auf allen Verkehrsmitteln in der Île-de-France zu melden und zu finden.

Die Plattform ist 24/7 zugänglich, zentralisiert die von allen Betreibern in der Region gefundenen Gegenstände und erhöht Ihre Chancen, sie zu finden, unabhängig von Ihrer Route oder Ihrem Transportmittel.