Gemeinsam gegen LGBT-Phobie mobilisieren

Der Kampf gegen LGBT-Phobien findet 365 Tage im Jahr statt

Diese Kampagne ist eine von vielen Initiativen, die in der gesamten Region mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Achtung der Vielfalt durchgeführt werden.

So werden beispielsweise Empfangs- und Sicherheitsbeamte darin geschult, mit Situationen der Unhöflichkeit, in welcher Form auch immer, umzugehen und einzugreifen, um Reisende zu schützen.

RATP und SNCF haben ihre operativen Teams auf unterhaltsame und lehrreiche Weise in Bezug auf Vielfalt und Nichtdiskriminierung geschult.

Île-de-France Mobilités engagiert sich als Träger nachhaltiger Mobilität durch die Weiterleitung und Finanzierung der Kampagne gegen Homophobie und Transphobie im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France.