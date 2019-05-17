Gemeinsam gegen LGBT-Phobie mobilisieren
Der öffentliche Nahverkehr in der Region Ile-de-France ist ein echter öffentlicher Raum und verzeichnet täglich mehr als 9 Millionen Fahrten.
Der 17. Mai 2025, der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie, war der Internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie, Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France, RATP und SNCF schließen sich zusammen, um an die Bedeutung des Respekts für alle zu erinnern, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung.
Der Verkehr steht allen offen und muss ein Raum der Freiheit bleiben, der es jedem ermöglicht, ohne Angst zu reisen.
Der Kampf gegen LGBT-Phobien findet 365 Tage im Jahr statt
Diese Kampagne ist eine von vielen Initiativen, die in der gesamten Region mit der Umsetzung von Maßnahmen zur Achtung der Vielfalt durchgeführt werden.
So werden beispielsweise Empfangs- und Sicherheitsbeamte darin geschult, mit Situationen der Unhöflichkeit, in welcher Form auch immer, umzugehen und einzugreifen, um Reisende zu schützen.
RATP und SNCF haben ihre operativen Teams auf unterhaltsame und lehrreiche Weise in Bezug auf Vielfalt und Nichtdiskriminierung geschult.
Île-de-France Mobilités engagiert sich als Träger nachhaltiger Mobilität durch die Weiterleitung und Finanzierung der Kampagne gegen Homophobie und Transphobie im gesamten Verkehrsnetz der Île-de-France.
Die Region, ein engagierter Akteur im Kampf gegen die Homophie
Diese Maßnahmen unterstützen die von der Europäischen Region ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Homophobie und allen Formen der Diskriminierung:
- Unterstützung von Vereinen mit einem Aufruf zur Einreichung von Projekten zur Unterstützung von Vereinen, die sich im Kampf gegen Homophobie engagieren, wie SOS Homophobie, Ravad (Le Assistance aux Victimes d'Aggression et de Discrimination) oder Le Refuge, das junge Menschen aufnimmt, die nach der Bekanntgabe ihrer Homosexualität isoliert und von ihren Familien abgelehnt wurden;
- Unterstützung von Demonstrationen wie dem Pride-Marsch, der 2019 sein 20-jähriges Bestehen feierte;
- Sensibilisierung junger Menschen, insbesondere mit dem Regionalen Zentrum für AIDS-Information, Prävention und Jugendgesundheit, das mehr als 120.000 Jugendlichen in der Region Paris eine Auswahl an Instrumenten zur Bekämpfung von Homosexualität und zur Prävention von Homophobie anbietet.
Wussten Sie schon?
Die Île-de-France ist die erste Region Frankreichs, die die Charta des Vereins L'Autre Cercle unterzeichnet hat, in der bewährte Praktiken im Kampf gegen Homophobie und im weiteren Sinne gegen Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung festgelegt sind.
Unterstützung von Vereinen und Veranstaltungen, Sensibilisierung junger Menschen, entdecken Sie im Detail die Aktion der Solidaritätsregion im Kampf gegen Homophobie und Transphobie :
Konkrete Handlungsmöglichkeiten für alle
Unsere Notrufnummer, 3117
Wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Situation werden, die eine Gefahr für Ihre Sicherheit oder die Sicherheit anderer Reisender darstellt, rufen Sie die Alarmnummer 3117 an oder senden Sie eine SMS an 31177, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Vorhandensein von Callcentern und Agenten
Zu den Meldeinstrumenten gehören auch Callcenter und Agenten, die in allen Bahnhöfen und Stationen vorhanden sind.
Die Region Île-de-France, Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF Transilien erinnern daran, dass es wichtig ist, einen Angriff schnell zu melden, die Polizei auf die begangenen Taten aufmerksam zu machen und eine Anzeige bei der Polizei einzureichen. Dies kann dazu beitragen, diese Art von Verhalten zu stoppen.