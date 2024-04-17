Pünktlichkeit im Verkehr im Jahr 2023: eine Plattform, um Ihre Entschädigung zu beantragen

Welche Linien sind erstattungsfähig?

Es ist ganz einfach, alle Linien und Achsen, deren Pünktlichkeit im Jahr 2023 mindestens drei Monate lang weniger als 80 % betrug, kommen für die Rückerstattungskampagne in Frage.

Und in diesem Jahr treibt Île-de-France Mobilités seine Anforderungen voran und entschädigt auch Abonnenten, die auf einer Achse leben oder arbeiten, deren jährliche Pünktlichkeit weniger als 85 % betrug.

Für das Jahr 2023 betrifft dies die Linien RER A, B, C, D und Linie P.