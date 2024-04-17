Pünktlichkeit im Verkehr im Jahr 2023: eine Plattform, um Ihre Entschädigung zu beantragen
Im Jahr 2023 haben einige Linien des öffentlichen Verkehrsnetzes der Ile-de-France ihre Ziele in Bezug auf die Pünktlichkeit nicht erreicht.
Schwierigkeiten bei der Rekrutierung, Fehlzeiten und viele Arbeiten, die notwendig sind, um das Netz zu modernisieren und nachhaltig zu verbessern, aber Auswirkungen auf den Verkehr haben, erklären diese Störungen.
Eine Rückerstattungskampagne zur Entschädigung betroffener Navigo-Abonnenten
Aus diesem Grund startet Île-de-France Mobilités zum dritten Mal in Folge vom 20. März bis 24. April 2024 eine Rückerstattungskampagne, um Navigo-Abonnenten zu entschädigen, die vom Rückgang der Pünktlichkeit im Jahr 2023 betroffen sind.
Vorsicht vor betrügerischen E-Mails
Glauben Sie, dass Sie von uns eine E-Mail bezüglich der Rückerstattungsaktion erhalten haben? Klicken Sie nicht auf den Link, es ist ein Betrugsversuch! Die Kampagne wird nur von unserer Plattform aus durchgeführt.
Wie erkennt man eine betrügerische E-Mail? Wir erzählen Ihnen alles in diesem Artikel.
Warum eine Kompensationskampagne starten?
Im Rahmen der Verträge mit den Betreibern (Unternehmen, die mit dem Betrieb der Strecken von der Durchführung bis zur Wartung beauftragt sind) legt Île-de-France Mobilités Ziele in Bezug auf die Pünktlichkeit fest.
Wenn die Ziele nicht erreicht werden, werden von den Betreibern Geldstrafen verhängt und automatisch eine Rückerstattungskampagne gestartet, um die ersten Betroffenen zu entschädigen: die Reisenden.
Wie erhalte ich eine Rückerstattung? Kennen Sie Ihre Berechtigung und die betroffenen Linien? Wir erklären Ihnen alles.
Bin ich teilnahmeberechtigt?
Rückerstattungen betreffen Navigo-Abonnenten der Ile-de-France:
- Stellen Sie sich R Student vor,
- imagine R Schule,
- Navigo Annual (alle Zonen),
- Navigo Annual Senior,
- Navigo Monate (alle Zonen),
- Navigo Rabatt 50% Monat (alle Zonen),
- und Navigo Solidarity 75% Monate (alle Zonen).
Sobald die Rückerstattungsplattform geöffnet ist, können Sie sich einfach anmelden, um Ihre Berechtigung zu überprüfen.
Welche Linien sind erstattungsfähig?
Es ist ganz einfach, alle Linien und Achsen, deren Pünktlichkeit im Jahr 2023 mindestens drei Monate lang weniger als 80 % betrug, kommen für die Rückerstattungskampagne in Frage.
Und in diesem Jahr treibt Île-de-France Mobilités seine Anforderungen voran und entschädigt auch Abonnenten, die auf einer Achse leben oder arbeiten, deren jährliche Pünktlichkeit weniger als 85 % betrug.
Für das Jahr 2023 betrifft dies die Linien RER A, B, C, D und Linie P.
Die betroffenen Achsen und Linien:
Wie werden Ihre Rückerstattungen berechnet?
Der erstattete Betrag wird für jeden Reisenden personalisiert, abhängig von:
- Die Achsen, auf denen Sie gereist sind,
- Die Anzahl der Monate des Pakets, die in den vom Rückgang der Pünktlichkeit betroffenen Zeiträumen gekauft wurden,
- Aus Ihrem Paket.
Die Entschädigung reicht von einem halben Monat bis zu anderthalb Monaten monatlicher Gebühr.
Einzelheiten zu den erstattungsfähigen Achsen und Linien: 5 Linien und 15 betroffene Achsen in der Île-de-France
Auf der RER-Linie A
- Achse Cergy-le-Haut <> Maisons-Laffitte : Jahr 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse Cergy-le Haut / Maison-Laffitte umfasst die Bahnhöfe Cergy-le Haut, Cergy St-Christophe, Neuville - Université, Conflans - Fin d'Oise, Achères - Ville, Maisons-Laffitte
Tabelle der Erstattungen für Zeile A
Auf der RER-Linie B:
- Robinson-Achse <> Bourg-la-Reine: 6 Monate<80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse Robinson / Bourg-la-Reine umfasst die Bahnhöfe Bourg-la-Reine, Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Robinson
- Achse Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parc de Sceaux : 9 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse Saint-Rémy-lès-Chevreuse <> Parc de Sceaux umfasst die Bahnhöfe Parc de Sceaux, La Croix Berny, Antony, Fontaine-Michalon, Les Baconnets, Massy - Palaiseau, Palaiseau, Palaiseau - Villebon, Lozère, Le Guichet, Orsay - Ville, Bures-sur-Yvette, Courcelle-sur-Yvette, Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Aulnay <> Mitry-Claye : 10 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1,5 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye umfasst die Bahnhöfe Mitry-Claye, Villeparisis Mitry-le-Neuf, Vert-Galant, Sevran-Livry, Aulnay-sous-Bois.
- Aulnay <> Flughafen CDG 2-TGV : 8 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel.
Die Achse Aulnay-sous-Bois <> Aéroport CDG 2-TGV umfasst die Bahnhöfe Aéroport Ch. de Gaulle 2 - TGV, Aéroport Ch. de Gaulle 1, Parc des Expositions, Villepinte, Sevran Beaudottes, Aulnay-sous-Bois
Erstattungstabellen für Linie B
Auf der RER-Linie C
- Achse Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix : 7 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Saint-Martin-d'Étampes <> Marolles-en-Hurepoix umfasst die Bahnhöfe Marolles en Hurepoix, Bouray, Lardy, Chamarande, Etréchy, Etampes, Saint-Martin d'Etampes.
- Dourdan <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon : 6 Monate <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 1 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Dourdan-la-Forêt <> La Norville - Saint-Germain-lès-Arpajon umfasst die Bahnhöfe La Norville, Arpajon, Egly, Breuillet, Breuilley Village, Saint-Chéron, Sermaise, Dourdan, Dourdan la Forêt.
- Juvisy <> Brétigny : 5 Monate <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Juvisy <> Brétignyumfasst die Bahnhöfe Juvisy, Savigny sur Orge, Épinay sur Orge, Sainte-Geneviève des Bois, Brétigny.
- Pontoise <> Saint-Ouen : 3 Monate <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Pontoise <> Saint-Ouen umfasst die Bahnhöfe Pontoise, Saint-Ouen l'Aumône, Saint-Ouen l'Aumône-Liesse, Pierrelaye, Montigny-Beauchamp, Franconville-Le Plessis-Bouchard, Cernay, Ermont Eaubonne, Saint-Gratien, Épinay-sur-Seine, Gennevilliers, Les Grésillons, Saint-Ouen.
- Massy - Palaiseau <> Die Weiden : Jahr 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Massy - Palaiseau <> Les Saules umfasst die Bahnhöfe Massy Palaiseau, Massy Verrières, Chemin d'Antony, Rungis La Fraternelle, Pont de Rungis, Orly Ville, Les Saules
Tabelle der Erstattungen für Zeile C
Auf der RER-Linie D
- Creil <> Goussainville : 3 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse Creil <> Goussainville umfasst die Bahnhöfe Creil, Chantilly Gouvieux, Orry la Ville Coye la Forêt, La Borne Blanche, Survilliers Fosses, Louvres, Les Noues, Goussainville.
- Montgeron - Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy : Jahr 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Montgeron-Crosne <> Combs-La-Ville-Quincy umfasst die Bahnhöfe Montgeron, Crosne, Yerres, Brunoy, Boussy, Saint-Antoine, Combs la Ville Quincy.
- Weinberge <> Corbeil über Évry-Courcouronnes : Jahr 2023 <85 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel
Die Achse Vigneux <> Corbeil über Évry Courcouronnes umfasst die Bahnhöfe Vigneux sur Seine, Juvisy, Viry Châtillon, Grigny Centre, Orangis - Bois de l'Épine, Évry Courcouronnes, Le Bras de Fer, Corbeil Essonnes.
Tabelle der Erstattungen für Zeile D
Auf der Linie P
- La Ferté Milon <> Meaux : 3 Monate <80 % de ponctualité, soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel,
Die Achse La Ferté Milon <> Meaux umfasst die Bahnhöfe Meaux, Trilport, Isles Armentières Congis, Lizy sur Ourcq, Crouy sur Ourcq, Mareuil sur Ourcq, La Ferté Millon
- Tournan <> Coulommiers : 4 Monate <80 % de ponctualité (avec la prise en compte des suppressions de trains la veille avant 17h), soit un remboursement allant jusqu'à 0,5 fois le montant du forfait mensuel.
Die Achse Tournan <> Coulommiers umfasst die Bahnhöfe Tournan en Brie, Marles en Brie, Mortcerf, Guérard La Celle sur Morin, Faremoutiers Pommeuse, Mouroux, Coulommiers.
Tabelle der Erstattungen für Zeile P
Für Ihre Rückerstattung: Gehen Sie ab dem 20. März 2024 auf die Vergütungsplattform
Melden Sie sich vom 20. März bis 17. April 2024 auf unserer speziellen Rückerstattungsplattform an und reichen Sie Ihre Anfragen für die Pünktlichkeitskampagne 2023 ein.
Welche Rolle spielt die Plattform?
Sie beschreiben alle Bedingungen für den Anspruch auf eine Rückerstattung und führen Sie einfach durch das Verfahren.
Um noch einen Schritt weiter zu gehen: Was ist eine Achse?
Auf einem Schienennetz ist eine Achse einfach ein bestimmter Streckenabschnitt, der eine oder mehrere Ballungsräume verbindet.