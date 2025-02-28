RER B, RER C, T12: Rückerstattungskampagne ab 18. März 2025
Sind Sie von der Rückerstattungskampagne betroffen?
Sie sind besorgt, wenn Sie im Jahr 2024 regelmäßig geliehen haben:
- Eine der 5 Achsen der RER B und C von erheblichen Verspätungen betroffen
- Die Straßenbahnlinie T12, die bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2024 einen schwierigen Start hatte
Welche Transport tickets haben Anspruch auf Erstattung?
- Ein Navigo-Jahrespaket
- Ein Navigo Senior-Paket
- Ein Imagine R-Paket (Student oder Schule)
- Navigo Monatspakete (auch mit Discovery Pass oder Smartphone)
- Ein Navigo-Monatspaket 50% Rabatt
- Ein Navigo-Monatssolidaritätspaket 75%
Wie erhalten Sie Ihre Rückerstattung?
Es ist einfach und 100% online :
- Besuchen Sie zwischen dem 18. März und dem 15. April 2025 unsere Rückerstattungsplattform
- Melden Sie sich bei Ihrem Konto an Île-de-France Mobilités Connect oder erstellen Sie eine
- Auf dieser Plattform finden Sie alle Bedingungen für die Berechtigung zu einer Rückerstattung und werden durch das Verfahren geführt, um Ihren Antrag einfach einzureichen
Fragen und Antworten zum besseren Verständnis
Warum diese Rückerstattung?
In den Verträgen mit SNCF Transilien und RATP (den Unternehmen, die den Betrieb, die Arbeiten und die Instandhaltung der Strecken des Verkehrsnetzes in der Île-de-France verwalten) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele auf den Strecken fest. Werden diese Ziele nicht erreicht, werden den Betreibern Geldstrafen auferlegt.
Und da die ersten von der Pünktlichkeit betroffen sind, sind es die Reisenden: Île-de-France Mobilitésverpflichtet sich , die Einwohner der Ile-de-France zu entschädigen, wenn die Pünktlichkeit einer Linie mindestens drei Monate lang weniger als 80 % beträgt.
Was ist eine Achse?
Infografik: Was ist eine "Achse"?
Auf einem Schienennetz ist eine Achse ein bestimmter Streckenabschnitt, der mehrere Ballungsräume verbindet
Beispiel für eine bestimmte Achse mit hervorgehobenem Linienplan: Aulnay-sous-Bois <-> Mitry Claye auf der RER B</->
Auf einem Schienennetz ist eine Achse ein bestimmter Teil einer Strecke, der eine oder mehrere Ballungsräume verbindet.
Beispiel: die Achse Aulnay-sous-Bois <> Mitry-Claye auf der RER B.
Wenn Verspätungen nur auf einer Achse aufgetreten sind, werden die auf diesem Abschnitt der Strecke zurückgelegten Fahrten erstattet.
Wohnort, Arbeitsplatz: Welche Adresse wird für Ihre Rückerstattung verwendet?
Die Ihrer Wahl. Gegen Nachweis haben Sie die Möglichkeit, einen Rückerstattungsantrag in Verbindung mit Ihrer Wohn- ODER Arbeitsadresse zu stellen.
