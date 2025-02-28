RER B, RER C, T12: Rückerstattungskampagne ab 18. März 2025

Fragen und Antworten zum besseren Verständnis

Warum diese Rückerstattung?

In den Verträgen mit SNCF Transilien und RATP (den Unternehmen, die den Betrieb, die Arbeiten und die Instandhaltung der Strecken des Verkehrsnetzes in der Île-de-France verwalten) legt Île-de-France Mobilités Pünktlichkeitsziele auf den Strecken fest. Werden diese Ziele nicht erreicht, werden den Betreibern Geldstrafen auferlegt.

Und da die ersten von der Pünktlichkeit betroffen sind, sind es die Reisenden: Île-de-France Mobilitésverpflichtet sich , die Einwohner der Ile-de-France zu entschädigen, wenn die Pünktlichkeit einer Linie mindestens drei Monate lang weniger als 80 % beträgt.

Was ist eine Achse?