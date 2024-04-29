Eine neue zentrale zentrale für die RER A? Gute Nachrichten für Reisende

Aber was ist eine einzige Kommandozentrale?

Eine einzige Kommandozentrale (oder CCU) ist ein Ort, der alle Akteure, die für den Betrieb derselben Linie verantwortlich sind, am selben Ort zusammenbringt.

RER A, eine Linie, die von mehreren Akteuren betrieben wird

Im Fall der RER A geschieht dies in Vincennes mit den Teams Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau und RATP, die sich den Betrieb der Linie teilen.

Transilien SNCF Voyageurs und SNCF Réseau betreiben die Zweige Cergy-le-Haut und Clichy, während der Rest der RER A-Linie von RATP betrieben wird.

Eine besondere Situation, die 2019 zur Schaffung des Single Command Center (CCU) der RER A in Vincennes führte.

Was ist der Zweck einer einzigen Kommandozentrale?