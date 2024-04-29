Eine neue zentrale zentrale für die RER A? Gute Nachrichten für Reisende
Hinter den aufeinanderfolgenden Zügen und den mechanischen Türen, die sich am Rand der Bahnsteige öffnen und schließen, verbirgt sich ein großes Orchester. Fachleute und technologische Werkzeuge, die jeden Tag das ordnungsgemäße Funktionieren des Netzes gewährleisten, um Sicherheit und Komfort für alle Reisenden zu gewährleisten.
Eine Teamarbeit, die Außendienstmitarbeiter und die Schattenberufe der "Kommandozentralen" mischt, hinter den Kulissen, von denen aus der Betrieb des öffentlichen Verkehrs in der Region Paris orchestriert wird.
Aber was ist eine einzige Kommandozentrale?
Eine einzige Kommandozentrale (oder CCU) ist ein Ort, der alle Akteure, die für den Betrieb derselben Linie verantwortlich sind, am selben Ort zusammenbringt.
RER A, eine Linie, die von mehreren Akteuren betrieben wird
Im Fall der RER A geschieht dies in Vincennes mit den Teams Transilien SNCF Voyageurs, SNCF Réseau und RATP, die sich den Betrieb der Linie teilen.
Transilien SNCF Voyageurs und SNCF Réseau betreiben die Zweige Cergy-le-Haut und Clichy, während der Rest der RER A-Linie von RATP betrieben wird.
Eine besondere Situation, die 2019 zur Schaffung des Single Command Center (CCU) der RER A in Vincennes führte.
Was ist der Zweck einer einzigen Kommandozentrale?
- Gruppieren Sie alle, die eine Leitung betreiben, an einem Ort und in einem Kontrollturm.
- Verbessern Sie die Kommunikation zwischen den Teams , um den Gesamtbetrieb der Linie zu verbessern und die Auswirkungen von Zwischenfällen auf den Verkehr zu begrenzen.
- Sorgen Sie für klare und Echtzeit-Fahrgastinformationen.
Die einheitliche Kommandozentrale der RER A erhält im Januar 2024 ein neues Gesicht
Warum die einzige Kommandozentrale in Vincennes modernisieren?
Am 28. Januar 2024 wurde die einheitliche Kommandozentrale der RER A nach mehrmonatigen Arbeiten, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert wurden, neu gestaltet.
Echtzeitinformationen über die Anwendung Île-de-France Mobilités, neue Werbetafeln auf den Bahnsteigen der U-Bahn und der RER A und B... Die Modernisierung der einheitlichen Kommandozentrale der RER A ist nur die logische Fortsetzung einer ehrgeizigen Investitionspolitik zur Verbesserung des Fahrgasterlebnisses und der Fahrgastinformation im Verkehr in der Region Île-de-France.
RER A, die verkehrsreichste Linie Europas
Als strategische und stark frequentierte Linie mit 1,4 Millionen Fahrgästen täglich verzeichnet die RER A positive und sich ständig ändernde Pünktlichkeitszahlen (95 % Pünktlichkeit im Februar 2024 und 11 Punkte zwischen 2025 und heute).
Um die Servicequalität aufrechtzuerhalten und das Erlebnis der Reisenden ein wenig mehr zu verbessern, wurden neue und effizientere Tools eingeführt.
Modernisierung der einheitlichen Kommandozentrale der RER A, was ist neu?
- Tool zur Visualisierung der Schicht zwischen den verschiedenen verfügbaren Zügen und Triebfahrzeugführern sowie zur Visualisierung von fahrenden und geparkten Zügen zur Planung des Betriebs der Strecke.
- Implementierung eines Kommunikationstools zwischen den verschiedenen Betriebsleitern der Strecke (Bahnhofsvorsteher, Regulierungsleiter, Rangierer, Wartungsteam usw.), um die Reaktionsfähigkeit bei Zwischenfällen zu verbessern und die Störungszeit zu begrenzen.
- Modernisierung des gemeinsamen Arbeitsraums hin zu mehr Ergonomie, um den Komfort der Bediener zu verbessern und den Herausforderungen des gemeinsamen Betriebs der Linie gerecht zu werden.
- Verbessertes Management dank neuer Instrumente zur Regulierung und Verwaltung von Verkehr und Störfällen.
- Optimierung des Betriebs mit einem neuen On-Board-Bedienunterstützungssystem (SAE+), das den Verkehrsfluss mit Informationen verbessert, die live zwischen Zügen und der Kommandozentrale ausgetauscht werden.
- Verbesserung der Kommunikation mit den Fahrgästen dank der Migration der Transilien SNCF Voyageurs-Teams, die sich der Verkehrsinformation widmen und die Räumlichkeiten in Asnières-sur-Seine verlassen, um in die CCU von Vincennes zu wechseln.
- Bau einer neuen 18 Meter hohen LED-Wand, die den Teams gemeinsam ist, um die gesamte Linie und die damit verbundenen Informationen (Arbeitsbereich, Leistung usw.) an einem Ort zu visualisieren und den Informationsfluss zu fördern.
Bald eine einzige Kommandozentrale für RER B und RER D?
Es wurde ein 14-stufiger Investitionsplan verabschiedet, um die Leistung der RER B zu verbessern. Ein Plan, der die Einrichtung einer einzigen Kommandozentrale in Plaine Saint-Denis vorsieht, die den RER-Linien B und D gemeinsam ist und bis 2030 von Île-de-France Mobilités finanziert wird.