Fahrgemeinschaften in der Île-de-France: Auf dem Saclay-Plateau wurden vier Linien eröffnet
Gute Nachrichten für Reisen in Yvelines und Essonne. Im Jahr 2025 eröffnete Île-de-France Mobilités seine ersten Mitfahrgelegenheiten für Fahrgäste auf dem Plateau de Saclay:
- Linie L1: zwischen Cernay-la-Ville, Chevreuse, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt und Gif-sur-Yvette
- Linie L2: zwischen Les Ulis, Orsay, Gif-sur-Yvette, Palaiseau, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres und Boulogne-Billancourt
- Linie L3a: zwischen Cernay-la-Ville, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau und Saint-Aubin
- Linie L3b: zwischen Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Christ de Saclay, Vélizy-Villacoublay, Meudon, Sèvres und Boulogne-Billancourt
Warum startet Île-de-France Mobilités seine Mitfahrgelegenheiten?
- Diversifizierung der öffentlichen Verkehrsmittel in den äußeren Vororten
- Vereinfachung von Fahrgemeinschaften
- CO2-Emissionen reduzieren und Straßenverkehr reduzieren
- Ermöglichen Sie den Einwohnern der Grande Couronne, die Arbeitsgebiete und wichtigen Sehenswürdigkeiten in ihrer Umgebung leicht zu erreichen
Die Mitfahrgelegenheiten von Île-de-France Mobilités: Wie funktioniert das?
Die Mitfahrgelegenheiten von Île-de-France Mobilités verbinden Fahrgäste und Fahrer, um ihre Reise ohne vorherige Reservierung auf einer speziellen Route mit festen Haltestellen wie auf einer Buslinie zu teilen.
Was ändert sich von einem traditionellen Mitfahrdienst?
Im Gegensatz zu einem Standard-Mitfahrservice:
- Der Fahrgast : muss lediglich zu einer Haltestelle gehen und angeben (per Telefon, SMS oder über die spezielle App IDFM Carpooling Lines), dass er die Linie nutzen möchte.
- Der Fahrer : Wer sich zuvor über die Anwendung für diese Route registriert hat, wird auf die Anwesenheit eines Fahrgastes aufmerksam gemacht und hält unterwegs an, um ihn an der Haltestelle abzuholen.
Um wie viel Uhr kann ich die Mitfahrgelegenheit nehmen?
Der Mitfahrservice von Île-de-France Mobilités verkehrt werktags von 4 bis 23 Uhr (außer an Feiertagen).
Mitfahrgelegenheiten: Fahrer oder Beifahrer?
Fahrer werden
Sie fahren regelmäßig auf der Guyancourt-Achse <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette?
Verwandeln Sie Ihre üblichen Fahrten in eine sinnvolle Geste: Melden Sie Ihre Fahrt in der IDFM Carpool Lines-App an und teilen Sie Ihre Fahrten mit Einwohnern der Ile-de-France in Ihrer Nähe.
Das kleine Extra? Fahrgemeinschaftslinien ermöglichen es den Fahrern, Folgendes zu gewinnen:
- 0,50 €, sobald sie eine Fahrt von mehr als 5 km während der Hauptverkehrszeit in der Anwendung angeben (auch wenn kein Fahrgast die Fahrt teilt)
- 2 € pro befördertem Passagier bei Fahrten von mehr als 2 km
Interessiert?
Die Anmeldung öffnet am 28. April 2025, um Fahrer der Linie 1 zu werden: Guyancourt <> Cernay-la-Ville, Gif-sur-Yvette.
Passagier werden
Einfach, flexibel, an die Realität der Fahrpläne der Einwohner der Ile-de-France angepasst, ermöglichen es Fahrgemeinschaftslinien, einfach eine Fahrt anzufordern und den ersten verfügbaren Fahrer an einer Haltestelle in der Nähe Ihres Wohnorts zu finden.
Wenn nach 10 Minuten kein Fahrer verfügbar ist? Eine alternative Lösung wird Ihnen automatisch angeboten (nur zu Stoßzeiten).
Passagiere, Fahrgemeinschaften werden in den ersten Monaten der Markteinführung angeboten
Gute Überraschung! Zur Eröffnung des Dienstes sind die Fahrten für die Fahrgäste kostenlos. Die perfekte Gelegenheit, dieses neue Transportmittel unverbindlich zu testen.