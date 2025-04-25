Fahrgemeinschaften in der Île-de-France: Auf dem Saclay-Plateau wurden vier Linien eröffnet

Die Mitfahrgelegenheiten von Île-de-France Mobilités verbinden Fahrgäste und Fahrer, um ihre Reise ohne vorherige Reservierung auf einer speziellen Route mit festen Haltestellen wie auf einer Buslinie zu teilen.

Was ändert sich von einem traditionellen Mitfahrdienst?

Im Gegensatz zu einem Standard-Mitfahrservice:

Der Fahrgast : muss lediglich zu einer Haltestelle gehen und angeben (per Telefon, SMS oder über die spezielle App IDFM Carpooling Lines), dass er die Linie nutzen möchte.

: muss lediglich zu einer Haltestelle gehen und angeben (per Telefon, SMS oder über die spezielle App IDFM Carpooling Lines), dass er die Linie nutzen möchte. Der Fahrer : Wer sich zuvor über die Anwendung für diese Route registriert hat, wird auf die Anwesenheit eines Fahrgastes aufmerksam gemacht und hält unterwegs an, um ihn an der Haltestelle abzuholen.

Um wie viel Uhr kann ich die Mitfahrgelegenheit nehmen?

Der Mitfahrservice von Île-de-France Mobilités verkehrt werktags von 4 bis 23 Uhr (außer an Feiertagen).

Mitfahrgelegenheiten: Fahrer oder Beifahrer?