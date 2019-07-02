Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 2. Juli 2019
Endgültige Termine für die Öffnung der öffentlichen Verkehrsmittel eine Nacht pro Monat ab September
Nach der Zeit des Austauschs, an der Vertreter der Nachtwelt, gewählte Beamte, Verkehrsbetriebe, Departements und die Stadt Paris rund um Île-de-France Mobilités teilnahmen, legten alle Akteure den endgültigen Zeitplan für das Experiment mit der Öffnung des öffentlichen Verkehrs bei Nacht fest.
An einem Samstag im Monat ist Ihr Transport die ganze Nacht geöffnet. 6 U-Bahnlinien, 3 Straßenbahnlinien, 45 verstärkte Buslinien.
NB: Einige Daten der Festnächte wurden geändert, um sie an verschiedene Veranstaltungen anzupassen. Um mehr zu erfahren und die Pläne einzusehen, besuchen Sie diese Seite: Die Nächte werden an einem Samstag im Monat festlich sein, wenn der Verkehr nachts geöffnet ist!
Der On-Demand-Downhill-Service wurde ab dem 1. Juli auf 50 neue Buslinien im Netz von Île-de-France Mobilités ausgeweitet
Nach den positiven Ergebnissen der Tests des On-Demand-Abfahrtsdienstes in Bussen, die in den letzten Monaten auf 11 Buslinien in Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne getestet wurden, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, diese neue und konkrete Lösung zu erweitern, die das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste, insbesondere der Frauen, verbessert. die Busse benutzen und spät in der Nacht zurückkehren.
Mehr als vierzig Buslinien und Noctilien verstärkt, um den täglichen Verkehr zu verbessern
Île-de-France Mobilités setzt sein ehrgeiziges Programm zur Umstrukturierung des Busnetzes der Ile-de-France fort, um ein ausgewogenes regionales Netz zu schaffen und die täglichen Verkehrsbedingungen zu erleichtern. Auf seiner letzten Verwaltungsratssitzung stimmte Île-de-France Mobilités für die Verbesserung und Verstärkung von mehr als vierzig Bus-, Noctilien- und Straßenbahnlinien in der Île-de-France. Diese Maßnahmen betreffen auch die Schaffung von On-Demand-Verkehrsnetzen, die sich in der Île-de-France, vor allem in den äußeren Vororten, stark entwickeln werden.
Zusätzlich zur Busverstärkung in der gesamten Île-de-France werden ab September 2019 8 On-Demand-Transportdienste über die TAD IDFM-Anwendung zugänglich sein.
Die ersten Straßenbahnen der Straßenbahn T9 beginnen mit ihren dynamischen Tests
Die Züge, die derzeit in La Rochelle gebaut werden, beginnen ihre industrielle Testphase , bevor sie Ende des Jahres schrittweise an Île-de-France Mobilités geliefert werden und Ende 2020 in den kommerziellen Betrieb gehen. Der Rat von Île-de-France Mobilités hat die Wahl der Keolis-Gruppe für den Betrieb der zukünftigen Straßenbahn T9 bestätigt.
Fahrgastkomfort: Die Modernisierung der Bahnhöfe verbessert weiterhin den Zugang zum Verkehr in der Île-de-France
Um das tägliche Leben der Fahrgäste in der Region Paris zu erleichtern, investiert Île-de-France Mobilités weiterhin in die Modernisierung der Bahnhöfe mit der Schaffung und Erweiterung von Park-and-Ride-Anlagen in La Verrière und Herblay, der Schaffung eines modernen Öko-Busbahnhofsin Persan-Beaumont und der Verbesserung der Einrichtungen in den Bahnhöfen Parly 2, Val de Fontenay und Verneuil-l'Étang.
Herblay, Erweiterung des Park and Ride mit mehr als 130 geschaffenen Plätzen. Parly 2, Ausbau des Busbahnhofs. La Verrière, Schaffung eines Park and Ride mit 750 Plätzen. Persan-Beaumont Schaffung eines modernen Öko-Busbahnhofs. Val de Marne, Schaffung eines zusätzlichen Zugangs zum Bahnhof Verneuil-l'Etang, Entwicklung des Bahnhofsmastes
Während jeder Vorstandssitzung von Île-de-France Mobilités können Sie die Beratungen live über den Twitter-Account von Île-de-France Mobilités mit dem Hashtag #ConseilIDFM verfolgen.