Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 2. Juli 2019

Mehr als vierzig Buslinien und Noctilien verstärkt, um den täglichen Verkehr zu verbessern

Île-de-France Mobilités setzt sein ehrgeiziges Programm zur Umstrukturierung des Busnetzes der Ile-de-France fort, um ein ausgewogenes regionales Netz zu schaffen und die täglichen Verkehrsbedingungen zu erleichtern. Auf seiner letzten Verwaltungsratssitzung stimmte Île-de-France Mobilités für die Verbesserung und Verstärkung von mehr als vierzig Bus-, Noctilien- und Straßenbahnlinien in der Île-de-France. Diese Maßnahmen betreffen auch die Schaffung von On-Demand-Verkehrsnetzen, die sich in der Île-de-France, vor allem in den äußeren Vororten, stark entwickeln werden.