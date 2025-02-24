Geben Sie Ihre Meinung ab, um die Zukunft des Verkehrs in der Île-de-France zu wählen

Mobilitätsplan 2030 in der Île-de-France: ein ehrgeiziger Plan für Ihre Reisen

Der Mobilitätsplan konzipiert und organisiert in 14 Achsen und 46 konkreten Aktionen die Strategie für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France bis 2030.

Dieser Plan zielt darauf ab, die täglichen Bedürfnisse der Reisenden zu erfüllen und das Reisen in Richtung Klimaneutralität zu bewegen.

Was sind die Hauptziele des Mobilitätsplans 2030?