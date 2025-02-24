Geben Sie Ihre Meinung ab, um die Zukunft des Verkehrs in der Île-de-France zu wählen
Mobilitätsplan 2030 in der Île-de-France: Warum ist Ihre Meinung wichtig?
Wer könnte besser über ihre Bedürfnisse im öffentlichen Nahverkehr sprechen als die Reisenden selbst?
Mit der Teilnahme an unserer öffentlichen Umfrage vom 28. Februar bis 30. März beteiligen Sie sich an der Zukunft des Verkehrs in der Île-de-France! Ihre Empfehlungen werden es ermöglichen , 46 konkrete Maßnahmen anzupassen, die die Mobilität in der gesamten Region bis 2030 verändern werden.
Wofür wird Ihr Feedback verwendet?
Am Ende der Untersuchung wird im April 2025 ein Bericht mit möglichen Empfehlungen für den Mobilitätsplan 2030 vorgelegt und dem Staat in diesem Sommer vorgelegt, damit der Plan und seine Initiativen im September 2025 vom Regionalrat angenommen werden können.
Mobilitätsplan 2030 in der Île-de-France: ein ehrgeiziger Plan für Ihre Reisen
Der Mobilitätsplan konzipiert und organisiert in 14 Achsen und 46 konkreten Aktionen die Strategie für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France bis 2030.
Dieser Plan zielt darauf ab, die täglichen Bedürfnisse der Reisenden zu erfüllen und das Reisen in Richtung Klimaneutralität zu bewegen.
Was sind die Hauptziele des Mobilitätsplans 2030?
- -15% der Autofahrten
- +15% Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
- Verdreifachung der Fahrradnutzung in der gesamten Region
- - 26 % Treibhausgase
Wie kann man an der Umfrage teilnehmen?
Sie haben mehrere Möglichkeiten:
- Online auf der speziellen Plattform, zugänglich ab dem 28. Februar 2025
- Am Sitz der Region schriftlich auf den vor Ort erhältlichen Erhebungsregistern in Papierform
- An einer der 33 Beratungsstellen in der gesamten Region (Liste der Orte in Île-de-France)
- Per Post an "Frau Präsidentin der Untersuchungskommission, Direktion für Verkehr, Abteilung Wohnungswesen, Planung und Verkehr, Regionalrat der Île-de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine"
- Per E-Mail an die Adresse [email protected]
- Während der öffentlichen Sitzung am 13. März 2025 um 18:30 Uhr im Regionalrat (8 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine)