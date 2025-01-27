Die U-Bahn-Linie 14 ersetzt Orlybus, um zum Flughafen zu gelangen

Warum den Orlybus-Shuttle-Service einstellen?

Der Erfolg der Verlängerung der Linie 14 nach Orly (mehr als 25.000 Fahrgäste täglich) führte zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen von Orlybus, der den Place Denfert Rochereau im 15. Arrondissement von Paris mit dem Flughafen verband, um 80 %.

Angesichts dieses Rückgangs und der teilweise völlig leeren Busse wird die Linie am 3. März 2025 offiziell ihre Türen für Fahrgäste schließen .

Eine Entscheidung, die es auch ermöglicht: