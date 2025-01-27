Die U-Bahn-Linie 14 ersetzt Orlybus, um zum Flughafen zu gelangen
Mit der Metrolinie 14 ist der Flughafen Orly mit der U-Bahn erreichbar!
- Schnell: Es verbindet Châtelet-Les-Halles in nur 25 Minuten mit Orly (im Vergleich zu 45 Minuten mit Orlybus)
- Zuverlässig : 100% pünktlich
- 100% barrierefrei: Die Linie ist für Reisende mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität geeignet
- Regelmäßig: Eine U-Bahn fährt alle 95 Sekunden im Vergleich zu 10 bis 20 Minuten mit Orlybus
Arbeiten an der Linie 14: Ersatzbusse sind geplant
Bis August 2025 kommt es auf der Linie 14 tagsüber oder abends zu vorübergehenden Verkehrsunterbrechungen , um ein neues Autopilotsystem zu implementieren und neue U-Bahnen in die Flotte zu integrieren.
U-Bahnen, die das Intervall zwischen zwei Passagen von 95 auf 85 Sekunden verkürzen.
An den Abschlussabenden verkehren Ersatzbusse, um Reisende zum Flughafen Orly zu bringen.
Warum den Orlybus-Shuttle-Service einstellen?
Der Erfolg der Verlängerung der Linie 14 nach Orly (mehr als 25.000 Fahrgäste täglich) führte zu einem Rückgang der Fahrgastzahlen von Orlybus, der den Place Denfert Rochereau im 15. Arrondissement von Paris mit dem Flughafen verband, um 80 %.
Angesichts dieses Rückgangs und der teilweise völlig leeren Busse wird die Linie am 3. März 2025 offiziell ihre Türen für Fahrgäste schließen .
Eine Entscheidung, die es auch ermöglicht:
- Vermeidung eines redundanten Angebots : Die Linie 14 erfüllt bereits effektiv die Mobilitätsbedürfnisse zum Flughafen, wodurch die Orlybus-Shuttles weniger relevant werden.
- Optimierung der öffentlichen Ausgaben : durch Abschaffung eines Busdienstes, der immer weniger frequentiert und daher genutzt wird,