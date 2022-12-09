Der 360. und allerletzte Zug der Francilien ist da!
Das war's, der letzte Zug der Francilien, der Zug, der die Mobilität des Netzes in der Île-de-France verändert hat, erreichte am Freitag, den 9. Dezember 2022, seinen Heimatbahnhof Paris Saint-Lazare. Es wird nun auf der Linie J auf der Achse zwischen Gisors und Paris verkehren. Die Ankunft dieses neuesten Zuges ist das starke Symbol einer ehrgeizigen Zugerneuerungspolitik von Île-de-France Mobilités. Ziel: Verbesserung des Fahrgastkomforts und der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Netzes auf den Linien H, K, P, J, L und RER E.
2009: Ankunft der ersten Ile-de-France im Netz
Am 12. Dezember 2009 kam auf der Linie H der erste Francilien an. Ein technologischer Sprung und eine sensationelle Ankunft für die Fahrgäste, die bis dahin an Bord der "kleinen Grauen" (Z 6100-Züge) unterwegs waren. Diese kleinen Metallzüge, die auch "Blechdosen" genannt werden und in den 1960er und 1970er Jahren in Umlauf gebracht wurden, blieben bis 2013 im Umlauf, als sie vollständig durch Einwohner der Ile-de-France ersetzt wurden.
Ile-de-France: Was hat sich geändert?
Als einer der beliebtesten Züge in der Île-de-France auf den Linien der Bahnhöfe Paris Nord, Paris Saint-Lazare und Paris Est markierte der Francilien einen echten Bruch in Bezug auf den Komfort für die Fahrgäste. Sicherer, moderner, geräumiger und heller, verkörperte es sofort die Vision des Verkehrs von morgen, die Île-de-France Mobilités trägt.
Der Francilien ist:
Mehr Komfort
- Ein ergonomischer "Boa"-Zug , der es ermöglicht, reibungslos an Bord zu zirkulieren und leichter einen Sitzplatz zu finden
- + 29% Sitzplätze
- Breitere Sitze und große Fenster, die Tageslicht hereinlassen und es Ihnen ermöglichen, die Landschaften der Île-de-France zu beobachten
- USB-Steckdosen, Fußbodenheizung, Hochleistungsklimatisierung sowie natürliche und "Zen"-Beleuchtungssysteme
Mehr Zuverlässigkeit
- Zwischen 93 und 95 % Pünktlichkeit Mitte 2022
- Ein sicherer Zug, mit dem Sie besser gesehen werden und besser sehen können
- Räume, die die Arbeit von Sicherheitsteams dank integrierter Sicherheitsvideosysteme erleichtern
Die Antwort auf aktuelle Sorgen und Lebensstile:
- Ein umweltfreundlicherer Zug: Die Züge (100 % elektrisch) wurden aus 90 % recycelbaren Materialien entwickelt, um den Energieverbrauch zu verbessern
- Ein Zug, der doppelt so leise ist wie die vorherige Generation
- Ein sogenannter "kommunizierender" Zug mit großen Bildschirmen an Bord und Echtzeitinformationen über den Service und mögliche Zwischenfälle
Die Ile-de-France: Über die Mobilität hinaus denken
Sechzehn Jahre dauerte es, bis die 360 Züge der Francilien im gesamten Netz von Île-de-France Mobilités vollständig installiert waren. Aber warum sechzehn Jahre?
Dies ist die Zeit, die Île-de-France Mobilités und ihre Partner benötigten, um die 360 Züge zu entwerfen, die Bahnsteige und Bahnhöfe zu entwickeln und die Schienensysteme auf dem gesamten Netz in Grande, Petite Couronne und Paris zu modernisieren und anzupassen. Kolossale Arbeit und eine erfolgreiche Herausforderung. Heute sind die Linien H, J, K, L und P zu 100 % ausgestattet und die RER E verfügt über 11 Züge in ihrer Flotte von 52 Fahrzeugen.
Und morgen?
Die mit der Ankunft der Francilien eingeleitete Verkehrsrevolution bleibt ein bedeutendes Erfolgsmodell, von dem sich Île-de-France Mobilités weiterhin jeden Tag inspirieren lässt, um die Projekte zu bauen, die die Mobilität von morgen machen werden :
- die neue Generation der RER (RER NG), die bald die RER-Linien D und E ausstatten wird
- die Regio2N-Züge (insbesondere auf den Linien N und R) und die Straßenbahn Citadis Dualis (auf den Linien T13 und T4)
- die neuen MP14-U-Bahnen , die bereits vorhanden sind oder in den kommenden Jahren auf den Linien 4, 14 und 11 ankommen werden, und morgen die MF19-U-Bahnen, die beispielsweise die Linien 10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 und 7 ausstatten werden
- die zukünftigen Züge der RER B, die MI20