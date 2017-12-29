Immer modernere Bahnhöfe im Einklang mit den Erwartungen der Fahrgäste
Bis 2025 werden 3 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bahnhöfe in der Region Paris bereitgestellt, die Orte der Verbindungen, aber auch des Lebens sind, an denen die Fahrgäste von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag verbringen. 2017 wurden 70 vernetzte Wartebereiche eingerichtet, weitere 80 sind in den kommenden Monaten geplant.
Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy und Poissy sind einige der Bahnhöfe, an denen Modernisierungsprojekte 2017 begonnen oder weiterentwickelt wurden und 2018 fortgesetzt werden. Heute sind 146 Bahnhöfe in der Île-de-France für alle Fahrgäste zugänglich, darunter 34 Bahnhöfe, die zwischen 2016 und 2017 gebaut wurden.
Die Arbeiten zur barrierefreien Gestaltung von 122 weiteren Stationen werden 2018 und bis 2024 fortgesetzt. Die Parkkapazität in der Nähe von Bahnhöfen, die für Reisende in kleinen und äußeren Vororten unerlässlich ist, nimmt schnell zu. Viele Park-and-Ride-Projekte mit insgesamt 7.850 der für 2020 geplanten 10.000 zusätzlichen Parkplätze sind bereits gestartet.
Micro-Working-Räume in Bahnhöfen
70 Stationen wurden mit diesen vernetzten Mikroarbeitsräumen ausgestattet, die beheizt und komfortabel sind. Diese Räume befinden sich so nah wie möglich am Herzen der Bahnhöfe und sind immer mit Informationsbildschirmen ausgestattet, damit Sie Ihren Bus oder Zug nicht verpassen! Sie stehen Reisenden zur Verfügung, die arbeiten, im Internet surfen oder ihre elektronischen Geräte aufladen können. Diese vernetzten Räume in den Bahnhöfen vervollständigen das Netzwerk der Coworking Spaces in der Île-de-France, das Sie auf https://www.iledefrance.fr/coworking einsehen können.