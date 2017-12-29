Immer modernere Bahnhöfe im Einklang mit den Erwartungen der Fahrgäste

Bis 2025 werden 3 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bahnhöfe in der Region Paris bereitgestellt, die Orte der Verbindungen, aber auch des Lebens sind, an denen die Fahrgäste von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden pro Tag verbringen. 2017 wurden 70 vernetzte Wartebereiche eingerichtet, weitere 80 sind in den kommenden Monaten geplant.

Auber, Robinson, Ivry-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Fontenay, Saint-Denis, Lyon, Bercy und Poissy sind einige der Bahnhöfe, an denen Modernisierungsprojekte 2017 begonnen oder weiterentwickelt wurden und 2018 fortgesetzt werden. Heute sind 146 Bahnhöfe in der Île-de-France für alle Fahrgäste zugänglich, darunter 34 Bahnhöfe, die zwischen 2016 und 2017 gebaut wurden.