Europäische Tage des Denkmals 2022: Setzen wir Sie ab?
Europäische Tage des Denkmals: Wenn das Außergewöhnliche allen offen steht
Die Île-de-France für maximal 4 Euro* zu durchqueren ist gut. Aber die Île-de-France zu durchqueren, um wunderbare Orte zu entdecken, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind, für maximal 4 Euro*, ist besser!
Am 17. und 18. September 2022 finden die 39. Europäischen Tage des Denkmals statt : und nutzen Sie auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, Ihre Augen zu beeindrucken - ganz in der Nähe Ihres Zuhauses oder direkt am anderen Ende der Region, denn während dieser 2 Tage öffnen Ihnen mehrere hundert Orte, oft unveröffentlichte, ihre Türen.
Beispiele für außergewöhnliche Besuche?
- Hinter den Kulissen des Wiederaufbaus der Kathedrale Notre-Dame in Paris (75)
- Das Nationale Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt, Versailles (78)
- Das Haus von Jean Cocteau in Milly La Forêt (91)
- Ein Stellwerk in La Défense (92)
- Wartungs - und Beschilderungsstandort Chanzy der RATP in Montreuil (93)
- Ein geothermisches Kraftwerk in Ivry-sur-Seine (94)
- Eine Schmiede , die seit ihrer Schließung im Jahr 1998 in Herblay-sur-Seine (95) nicht wieder angezündet worden war
Zwei Tage zum Staunen... und Wertschätzung des nachhaltigen Erbes
Für diese Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals 2022 wurde das Thema des nachhaltigen Erbes ausgewählt. Ziel: Hervorhebung von Initiativen, die die Wiederherstellung des kulturellen Erbes und die Erhaltung der natürlichen Ressourcen miteinander in Einklang bringen.
Eine Erhaltung der natürlichen Ressourcen, die auch die Praxis der verantwortungsvollen Mobilität beinhaltet.
Von Ihnen, die Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, Fahrgemeinschaften bilden, Fahrrad fahren oder Carsharing betreiben. Und von uns, Île-de-France Mobilités, indem wir die Einführung immer saubererer Geräte beschleunigen!
Und den Rest des Jahres?
Zwei außergewöhnliche Tage im September sind wunderbar. Aber wussten Sie, dass Ihnen das kulturelle Erbe der Ile-de-France dank der kulturellen Vorteile Ihres Navigo-Passes das ganze Jahr über offen steht?
Ihr Navigo ist ein echter Kulturpass und bietet Ihnen ermäßigte, degressive (siehe kostenlose) Tarife von mehr als 300 Kulturpartnern in der Île-de-France!
Wenn das Erbe auf deiner Zeile erzählt wird: Hapi!
Und um die außergewöhnlichen Orte der Île-de-France noch mehr zu genießen... ohne von Ihrer üblichen Route abzuweichen, laden Sie schnell die mobile Hapi-App herunter.
Schlösser, Denkmäler, Museen oder Künstlerhäuser, Parks und Wälder ... Mit nur wenigen Klicks führt Sie die App mit über 700 kurzen historischen Geschichten durch Raum und Zeit.
Also, welche Tür wirst du dieses Wochenende aufstoßen?
* Tarif gültig für jedes im Carnetbuch verkaufte Abflug-Ziel-Ticket. Der Einzelpreis beträgt 5€. Für Abflug- und Zieltickets vom oder zum Flughafen Roissy-Charles de Gaulle gelten diese Tarife nicht