Europäische Tage des Denkmals 2022: Setzen wir Sie ab?

Europäische Tage des Denkmals: Wenn das Außergewöhnliche allen offen steht

Die Île-de-France für maximal 4 Euro* zu durchqueren ist gut. Aber die Île-de-France zu durchqueren, um wunderbare Orte zu entdecken, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind, für maximal 4 Euro*, ist besser!

Am 17. und 18. September 2022 finden die 39. Europäischen Tage des Denkmals statt : und nutzen Sie auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit, Ihre Augen zu beeindrucken - ganz in der Nähe Ihres Zuhauses oder direkt am anderen Ende der Region, denn während dieser 2 Tage öffnen Ihnen mehrere hundert Orte, oft unveröffentlichte, ihre Türen.

Beispiele für außergewöhnliche Besuche?