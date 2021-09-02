Traveller Information Challenge: Auf geht's zur 3. Ausgabe!

Was ist die Travellers Information Challenge?

Da die Gestaltung der Mobilität von morgen im Mittelpunkt ihrer Aufgaben steht, hat Île-de-France Mobilités 2019 die Voyageurs Information Challenge mit einem Ziel ins Leben gerufen: Start-ups zu identifizieren, zu unterstützen und zu unterstützen, die im Dienste der Fahrgäste innovativ sind.

Für wen ist die Traveller Information Challenge geeignet?

Die Voyageurs Information Challenge steht allen Akteuren offen, die innovative Lösungen für Reisende in der Île-de-France anbieten möchten (Start-ups, KMU, Mobilitätsakteure usw.).

Welches Stipendium für die Gewinner?

Die Gewinner erhalten ein Stipendium in Höhe von 200.000 € und haben die Möglichkeit , ihre Lösungen mit Unterstützung von Île-de-France Mobilités in der gesamten Region im Netz der Ile-de-France zu testen.

Die Travelling Information Challenge: Welches Thema im Jahr 2021?

Aufgrund der gesundheitlichen Situation ist es das Ziel der diesjährigen Travellers Information Challenge, Reisende zu beruhigen und ihre Rückkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unterstützen.