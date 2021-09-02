Traveller Information Challenge: Auf geht's zur 3. Ausgabe!
Nehmen Sie an der Travelers Information Challenge 2021 teil!
Sie haben bis zum 8. Oktober 2021 um 23:59 Uhr Zeit, Ihre Bewerbung für die Challenge über das unten zugängliche Formular einzureichen
Was ist die Travellers Information Challenge?
Da die Gestaltung der Mobilität von morgen im Mittelpunkt ihrer Aufgaben steht, hat Île-de-France Mobilités 2019 die Voyageurs Information Challenge mit einem Ziel ins Leben gerufen: Start-ups zu identifizieren, zu unterstützen und zu unterstützen, die im Dienste der Fahrgäste innovativ sind.
Für wen ist die Traveller Information Challenge geeignet?
Die Voyageurs Information Challenge steht allen Akteuren offen, die innovative Lösungen für Reisende in der Île-de-France anbieten möchten (Start-ups, KMU, Mobilitätsakteure usw.).
Welches Stipendium für die Gewinner?
Die Gewinner erhalten ein Stipendium in Höhe von 200.000 € und haben die Möglichkeit , ihre Lösungen mit Unterstützung von Île-de-France Mobilités in der gesamten Region im Netz der Ile-de-France zu testen.
Die Travelling Information Challenge: Welches Thema im Jahr 2021?
Aufgrund der gesundheitlichen Situation ist es das Ziel der diesjährigen Travellers Information Challenge, Reisende zu beruhigen und ihre Rückkehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unterstützen.
"Unterstützung der Nutzer bei der Rückkehr zum Verkehr": Warum dieses Thema im Jahr 2021?
Mit dieser neuen Ausgabe der Challenge und durch die Fahrgastinformation möchte Île-de-France Mobilités auf vier Herausforderungen reagieren:
1. Verbinden Sie Fahrgastinformationen mit Points of Interest. Warum? Um Benutzer über Dienstleistungen und Veranstaltungen in der Nähe von Bahnhöfen zu informieren. Zum Beispiel:Informationen über lokale Dienstleistungen in Bahnhöfen (Concierge, öffentliche Dienste, Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, halböffentliche Dienste usw.) dank angereicherter Fahrgastinformationen; Lassen Sie sich auf die Durchführung von Sport- und Kulturveranstaltungen in der Nähe von Bahnhöfen und Verkehrsmitteln aufmerksam machen.
2. Partnerschaften mit Tourismusakteuren, um barrierefreie öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Zum Beispiel:Zugang zu angereicherten Touristen- und Freizeitinformationen haben, touristische Orte oder Veranstaltungen in der Nähe von Verkehrsmitteln und Bahnhöfen entdecken, personalisierte Reiseleiterlösungen haben.
3. Ermöglichen Sie den Fahrgästen, den Komfort ihrer Reisen durch Fahrgastinformation zu verbessern. Zum Beispiel: Zugang zu beruhigenden Informationen haben, die an den Gesundheitskontext angepasst sind, Benutzer über den Grad der Sauberkeit während ihrer Reisen informieren, personalisierte Unterstützung zur Optimierung des Kundenerlebnisses erhalten usw.
4. Erleichterung der Intermodalität zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln und anderen Verkehrsträgern. Zum Beispiel: Ermutigen Sie Reisende, Verkehrsmittel zu nutzen, die den öffentlichen Verkehr ergänzen (Fahrräder, Fahrgemeinschaften, Roller usw.), um die Benutzererfahrung interaktiver und unterhaltsamer zu gestalten.
Ein Rückblick auf den Start der Ausgabe 2021 der Travelling Information Challenge
Um das Live vom 7. September noch einmal zu erleben