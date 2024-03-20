Tzen 4: bald ein neuer 100% elektrischer Bus in Essonne

Die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs geht in der Île-de-France weiter! Die neue 100% elektrische Buslinie, der Tzen 4, wird Ende 2024 in Essonne verkehren.

Neues Busbetriebszentrum in Corbeil-Essonnes, innovative Elektroladestationen, um Ihre Busse schnell und einfach aufzuladen, wir sagen Ihnen alles.

Tzen 4, eine neue Buslinie zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes

Gute Nachrichten für die Einwohner von Essonne, die Tzen 4 wird es bald ermöglichen, das Departement von Viry-Châtillon nach Corbeil-Essonnes an Bord einer modernen, klimatisierten und zugänglichen Linie zu durchqueren, die zu verlängerten Zeiten verkehren wird.

Tzen 4: eine elektrische und komfortable Alternative zur Linie 402

Die Linie Tzen 4 wird den mittleren Abschnitt der Linie 402 ersetzen, der derzeit überlastet ist, mit einer erhöhten Kapazität von 50.000 Fahrgästen pro Tag (statt der derzeitigen 26.000).