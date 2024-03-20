Tzen 4: bald ein neuer 100% elektrischer Bus in Essonne
Die Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs geht in der Île-de-France weiter! Die neue 100% elektrische Buslinie, der Tzen 4, wird Ende 2024 in Essonne verkehren.
Neues Busbetriebszentrum in Corbeil-Essonnes, innovative Elektroladestationen, um Ihre Busse schnell und einfach aufzuladen, wir sagen Ihnen alles.
Tzen 4, eine neue Buslinie zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes
Gute Nachrichten für die Einwohner von Essonne, die Tzen 4 wird es bald ermöglichen, das Departement von Viry-Châtillon nach Corbeil-Essonnes an Bord einer modernen, klimatisierten und zugänglichen Linie zu durchqueren, die zu verlängerten Zeiten verkehren wird.
Tzen 4: eine elektrische und komfortable Alternative zur Linie 402
Die Linie Tzen 4 wird den mittleren Abschnitt der Linie 402 ersetzen, der derzeit überlastet ist, mit einer erhöhten Kapazität von 50.000 Fahrgästen pro Tag (statt der derzeitigen 26.000).
Tzen 4: ein neues Busbetriebszentrum in Corbeil-Essonnes
Um die Ankunft des neuen Tzen 4 in Essonne vorzubereiten, seine 30 Zweigelenkbusse (24 Meter lang) und andere Standardbusse, die im Departement verkehren, unterzubringen, wurde gerade ein neues Busbetriebszentrum mit hoher Umweltqualität gebaut.
Was ist eine Bus-Betriebszentrale?
Gleichzeitig ein Ort der Reinigung, Wartung, Lagerung, Organisation des Dienstes, Verwaltung und Empfang von Personen, ist das Busbetriebszentrum oder "COB" das Nervenzentrum, das den Betrieb Ihrer Busse ermöglicht.
Was sind die nachhaltigen Initiativen des neuen Busbetriebszentrums Corbeil-Essonnes?
Wer nachhaltige Busse sagt, sagt Busbetriebszentrum... Umweltbewusst!
- Recycling von 70% des Wassers , das für die Busreinigung verwendet wird,
- LED-Beleuchtung von Infrastrukturen,
- Installation von Sonnenkollektoren,
- Entwicklung von 6.350 m² Grünfläche,
- Installation von 2.900 m² Dächern und grünen Gärten.
Tzen 4: ein elektrischer und wiederaufladbarer Bus in fünf Minuten
Das innovative Tzen 4 lädt sich in fünf Minuten auf, ohne dass eine Verbindung erforderlich ist. Wie?
Stollen, die in den Boden implantiert sind und von Hochleistungsladegeräten mit Strom versorgt werden, werden mit einem Bordsystem unter dem Bus verbunden, um dessen Batterien aufzuladen.
Eine Lademethode, die bereits bei COB Corbeil-Essonnes vorhanden ist.