Zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle wird die Linie P zur Linie T14 und... Es ändert nichts für Sie!

Esbly <> Crécy-la-Chapelle: Kennen Sie die Geschichte dieses kleinen Zweigs der Linie P?

Die Geburt dieses kurzen Zweigs der Linie P zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle ist einzigartig! Ursprünglich war es eine Bitte der Armee, den Transport ihrer Truppen zwischen Meaux und Coulommiers zu erleichtern. Nur dass das Projekt nie verwirklicht wurde und der Weg in Crécy-la-Chapelle anhielt.

Diese kleine Linie von nur 10 km Länge wurde 1902 eingeweiht und fungierte schon immer als isolierter Shuttlebus mit einem einzigen Zug, der zwischen diesen beiden Endstationen hin und her fährt.

Esbly <> Crécy-la-Chapelle, eine Linie, die sich gut entwickelt hat

Ursprünglich mit großen konventionellen Zügen ausgestattet, die nicht an ihre Anwesenheit angepasst waren, wurde sie 2011 mit der Ankunft von Tram-Trains modernisiert.

Heute befördert sie täglich 1.000 Fahrgäste und macht einen neuen Schritt, indem sie zur Linie T14 wird, ein Name, der endlich besser zu ihrem Betrieb und ihrer Nutzung passt.

T14: Alles ändert sich, nichts ändert sich!

Hatten Sie Ihre Gewohnheiten mit der P-Linie? Seien Sie versichert, dass sie sich mit der Namensänderung nicht ändern werden.

Die T14 sind: