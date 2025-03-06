Zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle wird die Linie P zur Linie T14 und... Es ändert nichts für Sie!
Esbly <> Crécy-la-Chapelle: Kennen Sie die Geschichte dieses kleinen Zweigs der Linie P?
Die Geburt dieses kurzen Zweigs der Linie P zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle ist einzigartig! Ursprünglich war es eine Bitte der Armee, den Transport ihrer Truppen zwischen Meaux und Coulommiers zu erleichtern. Nur dass das Projekt nie verwirklicht wurde und der Weg in Crécy-la-Chapelle anhielt.
Diese kleine Linie von nur 10 km Länge wurde 1902 eingeweiht und fungierte schon immer als isolierter Shuttlebus mit einem einzigen Zug, der zwischen diesen beiden Endstationen hin und her fährt.
Esbly <> Crécy-la-Chapelle, eine Linie, die sich gut entwickelt hat
Ursprünglich mit großen konventionellen Zügen ausgestattet, die nicht an ihre Anwesenheit angepasst waren, wurde sie 2011 mit der Ankunft von Tram-Trains modernisiert.
Heute befördert sie täglich 1.000 Fahrgäste und macht einen neuen Schritt, indem sie zur Linie T14 wird, ein Name, der endlich besser zu ihrem Betrieb und ihrer Nutzung passt.
T14: Alles ändert sich, nichts ändert sich!
Hatten Sie Ihre Gewohnheiten mit der P-Linie? Seien Sie versichert, dass sie sich mit der Namensänderung nicht ändern werden.
Die T14 sind:
- die gleichen Zeitpläne,
- die gleichen Frequenzen,
- die gleichen Tarife,
- und das gleiche Rollmaterial wie zuvor.
Welcher Tarif gilt in der Straßenbahn T14?
Im Tram-Train T14 gilt der Metro-Train-RER-Tarif:
- Reisen Sie für 2,50 Euro in der gesamten Île-de-France (außer Flughäfen).
- Die tickets sind am Automaten, am Schalter und in der App Île-de-France Mobilités erhältlich.
Was Sie wissen müssen
Alle Tram-Trains werden bis Ende 2025 auf Bus-Tram-Tarife (2 Euro pro Fahrt) umgestellt.
Fahrgäste mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität: Ein Service am Bahnhof begleitet Sie auf Ihrer Reise
Menschen mit Behinderungen und eingeschränkter Mobilität können einen Spezialtransport buchen, indem sie einfach 3212 anrufen (Preis für einen Anruf).
Der kostenlose Assist'enGare-Service ist von 8 bis 20 Uhr verfügbar und Ihre zentrale Anlaufstelle, um Ihre Shuttlefahrt zwischen Esbly und Crécy-la-Chapelle zu organisieren.
Eine spezielle Nummer, um Ihre Fragen zu beantworten
Haben Sie eine Frage?
Nur eine Nummer, die Sie sich merken sollten: 0 800 10 20 20 (kostenloser Anruf).
Diese einzigartige Nummer, die nach und nach in der gesamten Region eingeführt wird, ist bereits für Ihre T14-Linie verfügbar!