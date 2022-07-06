Ähnliche Nachrichten

1. August 2022: Einführung Ihres neuen Busangebots in der Region

Ab dem 1. August 2022 entwickelt sich das Busangebot auf dem Gebiet Brie und 2 Morin weiter und passt sich Ihren Bedürfnissen an, insbesondere in den Gebieten Coulommiers, Crécy-la-Chapelle und La Ferté-sous-Jouarre.

Poster Brie 2 Morin

Plakat der Kommunikationskampagne Brie 2 Morin

Die Verbindung Coulommiers - Crécy-la-Chapelle - Marne-la-Vallée wird durch die Schaffung einer systematischen Haltestelle der Expresslinie 17 in Crécy-la-Chapelle verstärkt. Hinzu kommt die Schaffung einer neuen Linie Noctilien Coulommiers - MLV Chessy - Paris Gare de Lyon, die es den Gemeinden Coulommiers, Mouroux und Crécy-la-Chapelle ermöglicht, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr an den Pol Marne-la-Vallée angeschlossen zu werden.

Im Sektor La Ferté-sous-Jouarre ändern sich die Routen und Fahrpläne der Linien 49 und Express 67 und die Anzahl der Verbindungen mit dem Bahnangebot nimmt erheblich zu.

Neu auch auf der Seite des Transports on Demand (TàD) mit der Umsetzung eines neuen Betriebsmodells des TàD de Coulommiers und der Schaffung des TàD Créçois.

