Ähnliche Nachrichten

An die Zeitpläne angepasster Betrieb

Um den Service so nah wie möglich an den Bedürfnissen der Nutzer, insbesondere der aktiven und mit dem Bahnhof verbundenen Fahrgäste, aufrechtzuerhalten, wird der Verkehr auf der Linie 4110 wie folgt organisiert:

· Während der Hauptverkehrszeiten (Montag bis Freitag)

Von Betriebsbeginn bis 9 Uhr und von 17 Uhr bis zum Ende des Dienstes in Die Busse fahren auf ihrer üblichen Route über die Paul Doumer Street.

· Außerhalb der Stoßzeiten (Montag bis Freitag)

Zwischen 9:04 und 16:51 Uhr nehmen die Busse eine Umleitungsroute.

· An den Wochenenden fährt La Ligne auf der gewohnten Route.

Diese Organisation ermöglicht es, den direkten Zugang zum Sektor Paul Doumer zu den verkehrsreichsten Tageszeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die mit der Baustelle verbundenen Einschränkungen zu berücksichtigen.

Ad-hoc-Anpassungen an Haltestellen

Je nach Fortschritt der Arbeiten können einige Haltestellen in dem betreffenden Sektor vorübergehend neutralisiert werden. Direkt an den Haltestellen wird ein spezielles Display eingerichtet, um die Fahrgäste in Echtzeit über mögliche Änderungen zu informieren.