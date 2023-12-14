Ähnliche Nachrichten

Linie 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve
- Eine Verlängerung der Linie jedes zweite Rennen zu den "Promenades de Brétigny" und "CC Maison Neuve" vom Bahnhof Marolles-en-Hurepoix.
- Busse von 6 bis 20.30 Uhr, morgens und abends alle 15 Minuten, Montag bis Freitag.
- Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 6.
Linie 103: Marolles-en-Hurepoix <> Bahnhof Marolles-en-Hurepoix
- Zeile 103 wird gestrichen.
Linie 91-04: Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre <> Gare d'Arpajon / Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges
- Eine verstärkte Verbindung zwischen Arpajon und Briis-sous-Forges mit 3 Fahrten und 5 zusätzlichen Rückfahrten pro Tag.
- Die Schaffung der Haltestelle "Les Belles Vues" in Ollainville.
- Busse von 5 bis 22 Uhr, alle 10 Minuten morgens und abends, Montag bis Freitag.
Linie DM20: Ollainville College de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons
- Busse von 6 bis 20.30 Uhr alle 30 Minuten morgens und abends, Montag bis Freitag.
- Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 7.
Linie DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes
- Eine vereinfachte Route zur besseren Bedienung des Stadtzentrums, des Bahnhofs und der ZA Les Marsandes mit der Schaffung von 3 neuen Haltestellen in Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" und "La Poste".
- Die Haltestellen "Les Violettes" und "Grande Rue" in Ollainville werden gestrichen, mögliche Verschiebung auf die Haltestelle "Rond-Point-de la Roche".
- Busse von 6 bis 19.20 Uhr, stündlich nur morgens und abends von Montag bis Freitag.
- Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 7.