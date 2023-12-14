Ähnliche Nachrichten

Ihre Buslinien entwickeln sich rund um Arpajon!

Entdecken Sie ab dem 8. Januar 2024 Ihr neues Busangebot in den Sektoren Arpajon, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Saint-Germain-lès-Arpajon, Avrainville, Cheptainville, Guibeville und Marolles-en-Hurepoix.

Konsultieren Sie die interaktive Vorher/Nachher-Karte Ihres Gebiets

Konsultieren Sie die Informationsbroschüre über die Entwicklungen in Ihrer Branche

Linie 102: Avrainville Lavoir <> Gare de Marolles-en-Hurepoix / Brétigny-sur-Orge Centre Commercial Maison Neuve

  • Eine Verlängerung der Linie jedes zweite Rennen zu den "Promenades de Brétigny" und "CC Maison Neuve" vom Bahnhof Marolles-en-Hurepoix.
  • Busse von 6 bis 20.30 Uhr, morgens und abends alle 15 Minuten, Montag bis Freitag.
  • Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 6.

Fahrplan Linie 102

Linie 103: Marolles-en-Hurepoix <> Bahnhof Marolles-en-Hurepoix

  • Zeile 103 wird gestrichen.

Linie 91-04: Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre <> Gare d'Arpajon / Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges

  • Eine verstärkte Verbindung zwischen Arpajon und Briis-sous-Forges mit 3 Fahrten und 5 zusätzlichen Rückfahrten pro Tag.
  • Die Schaffung der Haltestelle "Les Belles Vues" in Ollainville.
  • Busse von 5 bis 22 Uhr, alle 10 Minuten morgens und abends, Montag bis Freitag.

 

Fahrplan Linie 91-04

Linie DM20: Ollainville College de la Fontaine aux Bergers <> Egly La Mare aux Bourguignons

  • Busse von 6 bis 20.30 Uhr alle 30 Minuten morgens und abends, Montag bis Freitag.
  • Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 7.

Fahrplan Linie DM20

Linie DM26: Ollainville Buttes aux Grès/ Rond-Point de la Roche <> Avrainville ZA Les Marsandes

  • Eine vereinfachte Route zur besseren Bedienung des Stadtzentrums, des Bahnhofs und der ZA Les Marsandes mit der Schaffung von 3 neuen Haltestellen in Arpajon: "La Montagne - Lycée Paul Belmondo", "Porte de Paris" und "La Poste".
  • Die Haltestellen "Les Violettes" und "Grande Rue" in Ollainville werden gestrichen, mögliche Verschiebung auf die Haltestelle "Rond-Point-de la Roche".
  • Busse von 6 bis 19.20 Uhr, stündlich nur morgens und abends von Montag bis Freitag.
  • Von 10 bis 16 Uhr übernimmt die TAD-Linie 7.

DM26 Fahrplan

Finden Sie alle Neuigkeiten Ihrer Zeilen auf dem X-Konto@CoeurEs_IDFM

