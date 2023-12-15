Ähnliche Nachrichten

Linie 105: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Le Plessis-Pâté Eurocontrol
- Wiederaufnahme des Betriebs der ZA de la Tremblaie und Eurocontrol der ehemaligen Linie 105A.
- Eine neue einzigartige Route, die den Bahnhof Brétigny und Eurocontrol mit Bussen von Montag bis Freitag von 5:30 bis 21 Uhr bedient.
- Um den Bahnhof Brétigny-sur-Orge von Eurocontrol und dem ZI de la Tremblaie zu erreichen, nehmen Sie morgens von 6 bis 12 Uhr die Linien 413 und 202 oder 2273 (Korrespondenz mit "Imprimerie Nationale").
- Um Eurocontrol und das ZI de la Tremblaie vom Bahnhof Brétigny-sur-Orge aus zu erreichen, nehmen Sie von 12:00 bis 20:30 Uhr die Linien 2273 oder 202 und dann 414 (Korrespondenz bei "Imprimerie Nationale").
Linie 106: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Brétigny-sur-Orge CEV
- Die neue Linie 106 übernimmt alle Haltestellen der Linie 105A zwischen dem Bahnhof Brétigny-sur-Orge und CEV.
Linie 202: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Vert-le-Grand über Bondoufle
- Die Linie 202 übernimmt und vereinfacht die Route der ehemaligen Linie 105B.
- In Bondoufle werden die Urteile "General de Gaulle", "Pierre Marcille" und "Pasteur" gestrichen. Mögliche Verschiebung an den Haltestellen "Les Petits Bois" und "Hôtel de Ville".
- Busse von 6 bis 19.45 Uhr, morgens und abends alle 15 Minuten, Montag bis Freitag.
Linie 91-04: Bahnhof Evry-Courcouronnes Centre <> Gare d'Arpajon / Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges
- Eine verstärkte Verbindung zwischen Arpajon und Briis-sous-Forges mit 3 Fahrten und 5 zusätzlichen Rückfahrten pro Tag.
- Busse von 5 bis 22 Uhr, alle 10 Minuten morgens und abends, Montag bis Freitag.
Linie 2271: Le Plessis-Pâté ZA Parc <> Centre Commercial Maison Neuve
- Zeile 2276 wird gestrichen. Die Linie 2271 bietet eine Umsteigelösung zwischen den Haltestellen "Branly" und "Les Promenades de Brétigny" oder über einen Bahnhofsumsteige.
- Die Haltestelle "Promenades de Brétigny" wird den ganzen Tag über in beide Richtungen bedient.
- Busse von 5:15 bis 00:15 Uhr, alle 7 Minuten morgens und abends von Montag bis Freitag.
Linie 2273: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Bondoufle Imprimerie Nationale
- Die Linie 2273 folgt teilweise der Route der Linie 2276 zwischen dem Bahnhof Brétigny und "La Marinière".
- Eine Linie, die werktags und samstags von 10:30 bis 17:30 Uhr bis zur Haltestelle "Imprimerie Nationale" in Bondoufle verlängert wird und La Croix Blanche bedient. In Richtung Bondoufle sind die Haltestellen in Plessis-Pâté "Mozart", "Gymnase", "Mairie", "Rue des Chamois" (neue Haltestelle) und "La Rogère" (neue Haltestelle).
- Busse von 5:50 bis 20:30 Uhr alle 15 Minuten, morgens und abends, Montag bis Freitag.
Linie DM9: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Longpont-sur-Orge <> Bahnhof Saint-Michel-sur-Orge
Linie DM13: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Leuville-sur-Orge <> Linas UNM / UTAC
- DM9: Eine erhöhte Frequenz und eine verlängerte Strecke zum Bahnhof Brétigny-sur-Orge in Verbindung mit der RER C.
- Ein verbesserter Service zwischen Château d'Eau (Linas), Leuville-sur-Orge und Brétigny-sur-Orge dank eines gemeinsamen Streckenabschnitts zwischen den Linien DM9 und DM13. Die Haltestellen "Aristide Briand" und "Bois Badeau" werden wie heute nur noch von der DM13 bedient.
- Verstärkte Verbindungen an der Haltestelle "Château d'eau" mit den Linien M151, M153, M154 und 91-05, um Paris, Massy-Palaiseau oder Evry zu erreichen.
- DM9-Linie: Busse von 6:30 bis 19:30 Uhr alle 30 Minuten, morgens und abends, Montag bis Freitag.
- Linie DM13: Busse von 6 bis 21.30 Uhr alle 15 bis 30 Minuten, morgens und abends, Montag bis Freitag.
TàD 1 und 5 übernehmen außerhalb der Spitzenzeiten.
Linie DM16: Bahnhof Brétigny-sur-Orge <> Bahnhof Saint-Michel-sur-Orge
- Busse von 5:30 bis 20:40 Uhr alle 30 Minuten, Montag bis Samstag.