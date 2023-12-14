Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Abendbus in Brétigny-sur-Orge und Le Plessis-Pâté
- Ein neuer Abendbus am Bahnhof Brétigny-sur-Orge für Ihre späte Rückkehr.
- Busse alle 30 Minuten von 21 bis 23 Uhr an Wochentagen und von 20.30 bis 23 Uhr an Samstagen in Verbindung mit dem RER C.
- Bedient 14 Haltestellen in den Stadtteilen Clause-Bois Badeau, 80 Arpents und Les Ardrets in Brétigny-sur-Orge sowie im Zentrum von Plessis-Pâté.
Wie funktioniert der Abendbus?
- Am Bahnhof wartet der Bus auf die Ankunft des Zuges, bevor er abfährt.
- Beim Einsteigen teilt der Fahrgast dem Fahrer den Namen der Haltestelle mit, an die er fahren möchte.
- Die Reiseroute wird dann entsprechend den von den Passagieren an Bord gewünschten Haltestellen festgelegt.
- Alle in der Ile-de-France gültigen tickets werden im Bus akzeptiert.