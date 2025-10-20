Ähnliche Nachrichten

Linie 2326 – Zwei Haltestellen in Nanteuil-lès-Meaux

Die Linie entwickelt sich mit dem Service von zwei neuen Haltestellen: Vincelles und Coubras.

Das Rennen um 7:37 Uhr von Nanteuil – Collot zum Collège de la Dhuis startet nun um 7:32 Uhr an der Haltestelle Vincelles über Coubras und nimmt dann seine gewohnte Route wieder auf.

Dieser Service wird als Ergänzung zur Linie 2351 geschaffen, damit sich alle leichter bewegen können.

Diese Entwicklungen werden es ermöglichen, einen häufigeren und besser angepassten Service zum Collège de la Dhuis anzubieten und so die Nachfrage nach Reisen zu dieser Schule zu befriedigen.

Beachten Sie, dass Ihre Linie 2326 die Haltestellen Vincelles und Coubras werktags um 7:32 Uhr bzw. 7:33 Uhr bedient, 14 Minuten vor der Durchfahrt der Linie 2351.

Wir laden Sie ein, Ihre Vorkehrungen zu treffen, um Ihre Reise zum College vorwegzunehmen, um die Überlastung der Linie 2351 zu vermeiden.