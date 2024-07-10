Ähnliche Nachrichten

Ihre alte Linie 4B wird zu Beginn des Schuljahres geändert. Es integriert die Linie 4 , die das College von Esbly zu Beginn des Schuljahres bedienen wird.

DieServicezeiten des Louis Braille College sind die gleichen wie bisher: 8:20 Uhr und 9:20 Uhr für die Eingänge; 12:50 Uhr (Mittwoch), 16:20 Uhr und 17:20 Uhr (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag) für Schulausflüge.

Alle Haltestellen Ihrer alten Linie 4B werden wieder aufgenommen.

Die Linie 4 ist eine reguläre Linie, die den gleichen Tarifen wie die Linie 4B unterliegt (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) und für alle Benutzer mit einem gültigen ticket zugänglich ist.

Diese Linie verkehrt nur während der Schulzeit.