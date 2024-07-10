Zu Beginn des nächsten Schuljahres wird die Js-Linie weiterentwickelt, um das George Sand College in Crégy-lès-Meaux zu bedienen!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ab Montag, dem 2. September 2024, integriert die Js-Linie den neuen Service zum George Sand College. Sie wird die Gemeinden Poincy und Germigny-l'Evêque mit dem George Sand College in Crégy-lès-Meaux verbinden.

Neue Rennen werden in die Js-Linie integriert. Sie bedienen das College an den Eingängen um 8:30 und 9:00 Uhr sowie an den Ausgängen um 12:30 Uhr (nur Mittwoch), 16:00 Uhr und 17:00 Uhr (nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Die Fahrzeit beträgt ca. 30 Minuten.

Ihre Js-Linie behält daher während der Schulzeit ihr aktuelles Angebot bei und integriert den neuen Dienst.

Es handelt sich um eine reguläre Schullinie, die den gleichen Tarifen wie reguläre Linien (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) unterliegt und für alle Benutzer mit einem gültigen Transport ticket zugänglich ist.

Karte der neuen Js-Linie

Konsultieren Sie das ab dem 2. September 2024 gültige Zeitblatt:

 -  655.3 KB

Ähnliche Nachrichten