Ähnliche Nachrichten

Neue Rennen werden in die Js-Linie integriert. Sie bedienen das College an den Eingängen um 8:30 und 9:00 Uhr sowie an den Ausgängen um 12:30 Uhr (nur Mittwoch), 16:00 Uhr und 17:00 Uhr (nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Die Fahrzeit beträgt ca. 30 Minuten.

Ihre Js-Linie behält daher während der Schulzeit ihr aktuelles Angebot bei und integriert den neuen Dienst.

Es handelt sich um eine reguläre Schullinie, die den gleichen Tarifen wie reguläre Linien (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) unterliegt und für alle Benutzer mit einem gültigen Transport ticket zugänglich ist.