Ähnliche Nachrichten

Die Linie bedient das College an den Eingängen um 9:00 und 10:00 Uhr sowie an den Ausgängen um 13:10 Uhr (nur Mittwoch), 16:20 Uhr und 17:20 Uhr (nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Die Fahrzeit beträgt ca. 15 Minuten.

Diese Linie verkehrt nur während der Schulzeit.

Es handelt sich um eine reguläre Schullinie, die den gleichen Tarifen wie reguläre Linien (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) unterliegt und für alle Benutzer mit einem gültigen Transport ticket zugänglich ist.