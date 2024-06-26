Ähnliche Nachrichten

Zu Beginn des nächsten Schuljahres wird eine neue Linie das Collège Camille Saint Saëns in Lizy-sur-Ourcq bedienen!

Ab Montag, 2. September 2024, verbindet die neue Linie 23s Armentières-en-Brie über den Bahnhof Lizy-sur-Ourcq mit dem Camille Saint-Saëns College in Lizy-sur-Ourcq.

Die Linie bedient das College an den Eingängen um 9:00 und 10:00 Uhr sowie an den Ausgängen um 13:10 Uhr (nur Mittwoch), 16:20 Uhr und 17:20 Uhr (nur Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Die Fahrzeit beträgt ca. 15 Minuten.

Diese Linie verkehrt nur während der Schulzeit.

Es handelt sich um eine reguläre Schullinie, die den gleichen Tarifen wie reguläre Linien (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) unterliegt und für alle Benutzer mit einem gültigen Transport ticket zugänglich ist.

Karte der neuen Linie 23s

Konsultieren Sie das ab dem 2. September 2024 gültige Zeitblatt:

