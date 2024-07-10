Ähnliche Nachrichten

Ihre neue Linie 4C bedient die Einrichtung für Eingänge um 8:35 Uhr und 9:30 Uhr sowie für Ausgänge um 11:30 Uhr, 12:30 Uhr (nur mittwochs), 16:20 Uhr und 17:20 Uhr (nur montags, dienstags, donnerstags und freitags). Die Fahrzeit beträgt ca. 15 Minuten.

Diese Linie verkehrt nur während der Schulzeit.

Es handelt sich um eine reguläre Schullinie, die den gleichen Tarifen wie reguläre Linien (ImagineR-Karte, Navigo, Bordticket usw.) unterliegt und für alle Benutzer mit einem gültigen Transport ticket zugänglich ist. Diese Linie verkehrt nur während der Schulzeit.