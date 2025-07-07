Ähnliche Nachrichten

Ab dem 18. August 2025 ändert sich in Ihrem Gebiet!

Neue Dienste und neue Verbindungen für eine bessere Alltagsmobilität

Ab dem 18. August 2025 werden die Linien in Ihrem Gebiet weiterentwickelt, um einen besseren Service für die Stadtteile und das ZAC Serris zu ermöglichen:

LINIE 2231 - Ein neu gestaltetes Angebot des ZAC du Couternois

  • Eine neue Route, um den Süden des ZAC du Couternois besser zu bedienen, und die Schaffung einer neuen Haltestelle "Louise-Amélie Leblois".
  • Die Haltestellen "Pressoir", "Le Prieuré" und "CCI" werden weiterhin von den Linien 2234, 2235 und 2292 bedient.

LINIE 2235 - Verbesserter Service vom ZAC du Prieuré zum/vom RER A Gare de Val d'Europe

  • Eine neue Route, die im ZAC du Prieuré mit der Schaffung der Haltestellen "Les Champs du Prieuré" und "Centre aquatique" vom/zum Bahnhof Val d'Europe erweitert wurde.
  • Der direkte Service zum Grand Hôpital de l'Est Francilien - Marne-la-Vallée von Bailly-Romainvilliers.
  • Die Erstellung eines Angebots an Samstagen und eines Angebots im Juli und August.
  • Die Linie 59 (zukünftige Linie 2407) wird nun die Haltestellen "Le Verger", "Les 3 Petits Bois", "Rue du Moulin à Vent" und "Circulaire Magny" in Magny-le-Hongre bedienen.

LINIE 2261 - Eine neue Verbindung Esby <> Gare de Val d'Europe

  • Eine verlängerte Strecke zum Bahnhof Val d'Europe über den Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Sud.
  • Ein neuer Service des ZAC du Pré de Claye in Serris mit einer neuen Haltestelle "Magellan" im Herzen des Viertels und in der Nähe des Colleges - Lycée Saint-Colomban in Serris.

Hier erfährst du alles, was sich ändert

Ihre Abendbusse sind von Montag bis Samstag besser auf Ihre Reisebedürfnisse zugeschnitten

Anpassung der Abendbusse Marne-la-Vallée Chessy und Val d'Europe

Abendbus Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy

  • Ihr Abendbus fährt bis Mitternacht mit einem Bus alle 30 Minuten.

Abendbus Gare de Val d'Europe

  • Ihr Abendbus bietet 2 zusätzliche Fahrten pro Tag bis 23:30 Uhr, immer in Verbindung mit der RER A.
  • Die Gemeinde Favières wird nicht mehr bedient.

Hier finden Sie alle Informationen zu Ihrem Abendbus Gare de Marne-la-Vallée Chessy

Hier finden Sie alle Informationen zu Ihrem Abendbus Gare de Val d'Europe

