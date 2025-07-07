Ähnliche Nachrichten

Ab dem 18. August 2025 werden die Linien in Ihrem Gebiet weiterentwickelt, um einen besseren Service für die Stadtteile und das ZAC Serris zu ermöglichen:
LINIE 2231 - Ein neu gestaltetes Angebot des ZAC du Couternois
- Eine neue Route, um den Süden des ZAC du Couternois besser zu bedienen, und die Schaffung einer neuen Haltestelle "Louise-Amélie Leblois".
- Die Haltestellen "Pressoir", "Le Prieuré" und "CCI" werden weiterhin von den Linien 2234, 2235 und 2292 bedient.
LINIE 2235 - Verbesserter Service vom ZAC du Prieuré zum/vom RER A Gare de Val d'Europe
- Eine neue Route, die im ZAC du Prieuré mit der Schaffung der Haltestellen "Les Champs du Prieuré" und "Centre aquatique" vom/zum Bahnhof Val d'Europe erweitert wurde.
- Der direkte Service zum Grand Hôpital de l'Est Francilien - Marne-la-Vallée von Bailly-Romainvilliers.
- Die Erstellung eines Angebots an Samstagen und eines Angebots im Juli und August.
- Die Linie 59 (zukünftige Linie 2407) wird nun die Haltestellen "Le Verger", "Les 3 Petits Bois", "Rue du Moulin à Vent" und "Circulaire Magny" in Magny-le-Hongre bedienen.
LINIE 2261 - Eine neue Verbindung Esby <> Gare de Val d'Europe
- Eine verlängerte Strecke zum Bahnhof Val d'Europe über den Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy Sud.
- Ein neuer Service des ZAC du Pré de Claye in Serris mit einer neuen Haltestelle "Magellan" im Herzen des Viertels und in der Nähe des Colleges - Lycée Saint-Colomban in Serris.
Ihre Abendbusse sind von Montag bis Samstag besser auf Ihre Reisebedürfnisse zugeschnitten
Abendbus Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy
- Ihr Abendbus fährt bis Mitternacht mit einem Bus alle 30 Minuten.
Abendbus Gare de Val d'Europe
- Ihr Abendbus bietet 2 zusätzliche Fahrten pro Tag bis 23:30 Uhr, immer in Verbindung mit der RER A.
- Die Gemeinde Favières wird nicht mehr bedient.