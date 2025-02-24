Ähnliche Nachrichten

Ab Montag, 3. März 2025, passen sich die Linienfahrpläne aufgrund von Wartungsproblemen an.

Nachfolgend finden Sie die wöchentliche Nachverfolgung der nominalen Rückgewinnungen Ihrer Linien:

Linien 30-05 und 30-46: 100% Erholung

Linie 95-19: 95% Erholung

Linie 38-01: 92% Erholung

Linien 30-12: 86% Erholung

Sie können die Fahrpläne auf der Website unter Fahrpläne einsehen, um Einzelheiten zu den versicherten Abfahrten der betreffenden Linien zu finden.

Die Fahrpläne der Linien 30-43, 30-49, 95-20, 30-11, 30-42 und 95-29 bleiben aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Fahrzeugen und Wartungsproblemen angepasst.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Die Zeitpläne unterliegen betrieblichen Gefahren.

Aktualisiert am 23. März 2025 um 11:20 Uhr