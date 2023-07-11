Ähnliche Nachrichten

Anpassung der Zeilennummern!

Eine Neunummerierung einiger Buslinien.

Am 1. August 2023 wird die Nummerierung einiger Buslinien angepasst.

Das Angebot dieser Linien wird nicht geändert, die Routen und Fahrpläne bleiben gleich!

Diese Änderung betrifft nur die folgenden Zeilen:

Liste der am 1. August geänderten Liniennummern

