Ähnliche Nachrichten

Welche Vorteile sind in Ihrem Navigo-Pass enthalten?

Mit Ihrem Navigo-Abonnement haben Sie Zugang zu mehr als 300 guten Angeboten an kulturellen Orten in der gesamten Île-de-France!

Was sind die kulturellen Vorteile des Navigo-Passes?

Mit den kulturellen Vorteilen des Navigo-Passes genießen Sie + 300 kulturelle Ausflüge, die überall in der Île-de-France zugänglich sind:

  • Kino
  • Kulturzentrum
  • Museum
  • Festival
  • Theater

Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein gültiges Navigo-Abonnement (außer Navigo Jour, Easy, Discovery) am Tag der Veranstaltung oder des Besuchs zu besitzen und... um es zu präsentieren!

Was sind die kulturellen Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine?

Warten Sie nicht länger und genießen Sie viele kulturelle Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine:

  • Schloss von Maisons Laffitte
    2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
    Sonderpreis für Einzeltickets
  • Fournaise Museum
    3 Rue du Bac - 78400 Chatou
    Ermäßigter Preis von 7€ statt 9€
  • Theater von Sartrouville
    Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
    Ermäßigter Preis 19 € für Erwachsene und 8 € für 12 bis 26 Jahre begleitend zum gleichen Preis, Sonderangebot für bestimmte Shows
  • Theater Paul Éluard
    162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
    Umsetzung der laufenden Angebote.
    Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org
  • Théâtre du Cormier
    123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
    Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org
  • Kino Le Figuier Blanc
    16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
    Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org
