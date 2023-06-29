Ähnliche Nachrichten

Was sind die kulturellen Vorteile des Navigo-Passes?

Mit den kulturellen Vorteilen des Navigo-Passes genießen Sie + 300 kulturelle Ausflüge, die überall in der Île-de-France zugänglich sind:

Kino

Kulturzentrum

Museum

Festival

Theater

Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein gültiges Navigo-Abonnement (außer Navigo Jour, Easy, Discovery) am Tag der Veranstaltung oder des Besuchs zu besitzen und... um es zu präsentieren!

Was sind die kulturellen Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine?

Warten Sie nicht länger und genießen Sie viele kulturelle Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine: