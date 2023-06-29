Ähnliche Nachrichten

Was sind die kulturellen Vorteile des Navigo-Passes?
Mit den kulturellen Vorteilen des Navigo-Passes genießen Sie + 300 kulturelle Ausflüge, die überall in der Île-de-France zugänglich sind:
- Kino
- Kulturzentrum
- Museum
- Festival
- Theater
Um es zu genießen, könnte nichts einfacher sein. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein gültiges Navigo-Abonnement (außer Navigo Jour, Easy, Discovery) am Tag der Veranstaltung oder des Besuchs zu besitzen und... um es zu präsentieren!
Was sind die kulturellen Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine?
Warten Sie nicht länger und genießen Sie viele kulturelle Ausflüge auf dem Gebiet von Argenteuil Boucles de Seine:
- Schloss von Maisons Laffitte
2 Avenue Carnot - 78600 Maisons-Laffitte
Sonderpreis für Einzeltickets
- Fournaise Museum
3 Rue du Bac - 78400 Chatou
Ermäßigter Preis von 7€ statt 9€
- Theater von Sartrouville
Place Jacques Brel - 78500 Sartrouville
Ermäßigter Preis 19 € für Erwachsene und 8 € für 12 bis 26 Jahre begleitend zum gleichen Preis, Sonderangebot für bestimmte Shows
- Theater Paul Éluard
162 Rue Maurice Berteaux - 95870 Bezons
Umsetzung der laufenden Angebote.
Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org
- Théâtre du Cormier
123 Rue de Saint-Germain - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org
- Kino Le Figuier Blanc
16-18 Rue Grégoire Collas - 95100 Argenteuil
Umsetzung der laufenden Angebote. Siehe auf der Website der 24 Kinos des Val d'Oise auf ecransvo.org