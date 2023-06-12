Ähnliche Nachrichten

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien im Gebiet Grand Versailles auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website von Île-de-France Mobilités
Ab dem 1. August ändern sich Ihre Kontakte, aber Ihre Leitungen bleiben!
Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr
Und auf dem Twitter-Account des Territoriums @Versailles_IDFM (@PhebusKeolis bis zum 31. Juli).
Die betroffenen Zeilen sind:
- Alle ehemaligen Keolis Phebus Linien
- Transdev Nanterre Linien 6, 27, 28, 29, 30, 38, 54, 55 und 460
- Transdev Ecquevilly Linien 17, 71, 76 und 177
- Keolis Yvelines Linien 52, 53 und 54
- Linien 11, 41 und 111 von Hourtoule
- STAVO Linien 40, 43 und 51
Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.
Wir erklären hier alles > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus
Liste der bedienten Gemeinden: Bailly, Bois-d'Arcy, Bougival, Boulogne-Billancourt, Buc, Croissy-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Garches, Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi, Marnes-la-Coquette, Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Vaucresson, Versailles, Viroflay.