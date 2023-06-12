Ähnliche Nachrichten

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien im Gebiet Grand Versailles auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website von Île-de-France Mobilités

Ab dem 1. August ändern sich Ihre Kontakte, aber Ihre Leitungen bleiben!

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr

Und auf dem Twitter-Account des Territoriums @Versailles_IDFM (@PhebusKeolis bis zum 31. Juli).

Die betroffenen Zeilen sind:

Alle ehemaligen Keolis Phebus Linien

Transdev Nanterre Linien 6, 27, 28, 29, 30, 38, 54, 55 und 460

Transdev Ecquevilly Linien 17, 71, 76 und 177

Keolis Yvelines Linien 52, 53 und 54

Linien 11, 41 und 111 von Hourtoule

STAVO Linien 40, 43 und 51

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.

Wir erklären hier alles > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Liste der bedienten Gemeinden: Bailly, Bois-d'Arcy, Bougival, Boulogne-Billancourt, Buc, Croissy-sur-Seine, Fontenay-le-Fleury, Garches, Guyancourt, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt, Le Pecq, Le Port-Marly, Le Vésinet, Louveciennes, Marly-le-Roi, Marnes-la-Coquette, Montigny-le-Bretonneux, Noisy-le-Roi, Plaisir, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Nom-la-Bretèche, Vaucresson, Versailles, Viroflay.