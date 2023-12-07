Ähnliche Nachrichten

Dieses Gebiet verfügt über 60 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, Folgendes zu erreichen:

mehr als 10 Stationen des RER- und Straßenbahnnetzes



viele Sehenswürdigkeiten wie das Einkaufszentrum Le Spot (ehemals Evry 2) und die Arbeitszentren von Evry-Courcouronnes, Lisses und Corbeil-Essonnes.



und die die Universität Evry in Evry-Courcouronnes.