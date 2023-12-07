Ähnliche Nachrichten

Das Gebiet Evry Centre Essonne organisiert hauptsächlich den Busservice:
- Städte im Westen der Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud: Grigny, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Lisses, Villabé, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Tigery.
- und mehrere Nachbargemeinden: Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis.
Dieses Gebiet verfügt über 60 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, Folgendes zu erreichen:
- mehr als 10 Stationen des RER- und Straßenbahnnetzes
- viele Sehenswürdigkeiten wie das Einkaufszentrum Le Spot (ehemals Evry 2) und die Arbeitszentren von Evry-Courcouronnes, Lisses und Corbeil-Essonnes.
- die Universität Evry in Evry-Courcouronnes.