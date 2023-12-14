Ähnliche Nachrichten

Wie funktioniert On-Demand Transport?

Sie müssen Ihre Fahrt buchen. Ein Fahrzeug holt Sie an einer Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an einer Sehenswürdigkeit im Gebiet Ihrer Wahl ab. Der Service verkehrt in Staffeln der regulären Linien von Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:

Über die mobile Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"

Auf der TàD-Website: tad.iledefrance-mobilites.fr

Telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Service von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet)

Sie können Ihre Fahrt ab 1 Stunde und bis zu 30 Tage vor Ihrer Reise buchen.

Alle Neuigkeiten, Informationen und Zeitpläne Ihrer TàD finden Sie auf der tad.iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account@CoeurEs_IDFM