Ähnliche Nachrichten

Eine neue Telefonnummer

Um die Reise der Nutzer zu vereinfachen, richtet Île-de-France Mobilités ein Projekt für eine einheitliche Telefonnummer ein. Diese Nummer wird schrittweise nach Gebieten bereitgestellt.

Schließlich können Reisende eine einzige Nummer in der gesamten Île-de-France kontaktieren, um eine Frage zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu stellen.

Dieser Service wird bereits auf dem Gebiet von Meaux und Ourcq eingesetzt. Haben Sie eine Frage, Informationen zu Ihren Bussen? Sie erreichen uns unter 0 800 10 20 20.

Das Kontaktformular

Sie können uns auch über das Kontaktformular kontaktieren: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter

Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter !

Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.