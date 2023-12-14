Ähnliche Nachrichten

Linie N123: Ein neuer Nachtbus zwischen Paris Châtelet und Gare d'Arpajon
- Eine neue Nachtlinie ab der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 2024, um den Bahnhof Arpajon über die Haltestelle "Salvador Allende" (La Norville – Saint-Germain-lès-Arpajon) mit dem Bahnhof Paris Châtelet zu verbinden
- Busse 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, von 23:40 bis 4:20 Uhr, mit einer Passage jede Stunde in den 2 Fahrtrichtungen.
Und immer Ihre Linie N131 vom Bahnhof Brétigny-sur-Orge nach Paris Gare de Lyon!
- Busse 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über, von 23:50 bis 5:50 Uhr, mit einer Passage jede Stunde.