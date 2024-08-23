Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?

Anlässlich des Tages des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs zu Themen wie Betrieb, zentrale Kommandostelle, Busflotte, CNG-Busse...

Treffen Sie unsere Teams im Bus Operational Center von Bailly-Romainvilliers während einer Sitzung:

Mittwoch, 18. September 2024:

Sitzung von 13:30 bis 15:00 Uhr

Sitzung von 17:30 bis 19:00 Uhr

Samstag, 21. September 2024:

Sitzung von 10:00 bis 11:30 Uhr

Sitzung von 16:00 bis 17:30 Uhr

Sonntag, 22. September 2024: