Ähnliche Nachrichten

Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich des Tages des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2024 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operations Center in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Verkehrs zu Themen wie Betrieb, zentrale Kommandostelle, Busflotte, CNG-Busse...
Treffen Sie unsere Teams im Bus Operational Center von Bailly-Romainvilliers während einer Sitzung:
Mittwoch, 18. September 2024:
- Sitzung von 13:30 bis 15:00 Uhr
- Sitzung von 17:30 bis 19:00 Uhr
Samstag, 21. September 2024:
- Sitzung von 10:00 bis 11:30 Uhr
- Sitzung von 16:00 bis 17:30 Uhr
Sonntag, 22. September 2024:
- Sitzung von 14:00 bis 15:30 Uhr
- Sitzung von 16:30 bis 18:00 Uhr
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Buseinsatzzentrale BAILLY-ROMAINVILLIERS
1 SAINT JACQUES STRASSE
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Anfahrt BUS: Linie 34 Haltestelle Les Marmousets + 15 Minuten zu Fuß
Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.
Am Bahnhof Val d'Europe steht Ihnen ein Shuttlebus zur Verfügung, der Sie am Besuchsort absetzt. Wir werden uns für Details bei Ihnen melden.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unseren X-Account (ex-Twitter): @MLV_IDFM