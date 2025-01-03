Ähnliche Nachrichten

Besuchen Sie das Busbetriebszentrum von Vaux-le-Pénil und entdecken Sie, wie es funktioniert. Wir sehen uns am Sonntag, den 21. September von 9:30 bis 11:00 Uhr oder von 11:30 bis 13:00 Uhr.
Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operational Center (COB) in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Transports zu werfen : den Beruf des Fahrers, die Wartungswerkstatt, den zentralen Kommandoposten (PCC), Der Fuhrpark und vieles mehr!
Treffen Sie unsere Teams im COB von Vaux-le-Pénil am Sonntag, den 21. September von 9:30 bis 11:00 Uhr oder von 11:30 bis 13:00 Uhr.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Buseinsatzzentrale Vaux-le-Pénil
400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil
Anfahrt BUS: Linie 3607 Haltestelle Foch Niepce + 5 Minuten zu Fuß
Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unser X-Konto: @Melun_IDFM